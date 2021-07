FC 08 Villingen freut sich auf Schalke 04

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen empfängt in der ersten DFB-Pokalrunde den FC Schalke 04. Dies ergab die Auslosung am Sonntag. Die Nullachter erwarten ein volles Stadion im Friedengrund und rechnen sich auch sportlich etwas aus.

Die Nullachter waren bereits im Jahr 2016 auf die Knappen getroffen, waren damals im Schwarzwald-Stadion in Freiburg vor 14500 Zuschauern mit 1:4 unterlegen. „Wir freuen uns auf Gegner Schalke. Diesmal werden wir aber in unserer MS Technologie-Arena in Villingen, die 770 Meter hoch liegt, spielen. Das wird für Schalke eine schöne Sommerfrische“ sagte Nullacht-Pressesprecher Alexander Rieckhoff, der am Sonntag im ARD-Studio in Köln bei der Auslosung vor Ort war.

Der ehemalige Profi und jetzige Fernsehexperte Thomas Broich zog die Lose. Die erste Pokalrunde wird vom 6. bis 9. August ausgetragen. Das Traumlos Bayern München bekam übrigens der Bremer SV. Der Villinger Sportvorstand Arash Yahyaijan, der sich derzeit auf der griechischen Insel Kos im Urlaub befindet, kommentierte: „Wir wollten einen Traditionsverein, den haben wir mit Schalke bekommen. Das Spiel in unserem Stadion wird mit Sicherheit ausverkauft sein.“ Die Villinger schieden bei zehn Teilnahmen am DFB-Pokal zehnmal in der ersten Runde aus und dies bei 10:36-Toren. Arash Yahyaijan: „Natürlich wollen wir diese schlechte Bilanz verbessern. Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen auch gegen Schalke, wir wollen mit denen nicht nur die Trikots tauschen.“

Trainer Marcel Yahyaijan: „Schalke 04 ist einer der größten und bekanntesten Klubs in Europa. Es ist total interessant, dass wir gegen sie nach ihrem Neuaufbau das erste Pflichtspiel bestreiten. Wir werden uns einen Plan überlegen, um den Coup gegen Schalke zu schaffen.“

Übrigens, die Bilanz von Nachbar BSV 07 Schwenningen ist deutlich besser. Die Kicker aus dem Neckar-Stadtbezirk nahmen viermal am DFB-Pokal teil, gewannen zwei Spiele und verloren zwei, bei 9:18-Toren. 1977/78 schaffte es der BSV nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Viktoria 89 Berlin und einem 4:0-Heimerfolg gegen den SV Ottweiler bis in die dritte Runde, wo die Schwenninger in der Verlängerung Schwarz-Weiß Essen 1:2 unterlagen. Im Jahr darauf gab es für den BSV aber auch mit einer 1:14-Pleite bei Borussia Dortmund eine richtige Klatsche. Bis heute war dies der höchste Pflichtspielsieg für die Borussia aus Dortmund in ihrer Historie.