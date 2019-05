Fatihspor will Wehingen auf Distanz halten

In der Fußball-Kreisliga A 2 steht am Sonntag der drittletzte Spieltag an. Für die FSV Schwenningen heißt es, beim FSV Denkingen zu bestehen, wenn man den Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen will. Spannung bringt auch die Partie Fatihspor Spaichingen gegen den TV Wehingen. Hier könnte der TVW den Abstiegs-Relegationsplatz mit einem Sieg los werden. Der SV Tuningen ist spielfrei.

SG Fridingen/Mühlheim – FC Frittlingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 3:5). Wenn der FC Frittlingen aus dem Donautal Punkte mitnehmen will, muss er sich anders anstellen als zuletzt beim knappen Heimsieg. Die SG ist in Fridingen schwer einzuschätzen. Wenn der FCF vorne mitreden will, muss er gewinnen.

SV Seitingen-Oberflacht – SpVgg Trossingen II (So., 15 Uhr/1:2). Für beide ist die Saison praktisch gelaufen. Es geht lediglich ums Prestige. Der SV Seitingen-Oberflacht will nicht das zweite Heimspiel hintereinander verlieren.

SV Renquishausen – SC 04 Tuttlingen II (4:1). Der Heimvorteil sollte für den SV Renquishausen eine gute Voraussetzung für einen Sieg sein. Die 04-Reserve aus Tuttlingen dürfte kaum in der Lage sein, die Gastgeber in Gefahr zu bringen.

SV Kolbingen – SV Egesheim (2:2). Der SV Kolbingen ist auf seinem Sportgelände Rotlaub nur schwer zu besiegen. Der SV Egesheim wird eher darauf aus sein, das Ergebnis in Grenzen zu halten.

SV Wurmlingen – VfL Nendingen (3:1). Für den SV Wurmlingen ist die Saison gelaufen, nicht aber für den VfL Nendingen. Der Gast hat aber nur dann noch eine minimale Chance auf den Relegationsplatz, wenn er in Wurmlingen einen Dreier holt.

FSV Denkingen – FSV Schwenningen (4:5). Die FSV Schwenningen ist in Denkingen gefordert. Für die Schwenninger zählt nur ein Sieg, wenn der Gast Meister werden will.

FV Fatihspor Spaichingen – TV Wehingen (2:1). Hier geht es für beide Mannschaften noch um den direkten Klassenerhalt. Fatihspor kann schon mit einem Remis den sonntäglichen Gegner auf Distanz halten. Der TV Wehingen kann nur mit einem Sieg in Spaichingen etwas ändern, hat allerdings die letzten drei Spiele verloren.