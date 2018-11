Fatihspor Spaichingen gewinnt Kellerduell

Am ersten Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat es einige Überraschungen gegeben. Spitzenreiter FSV Schwenningen kam daheim gegen den TV Wehingen nicht über ein 2:2 hinaus. Neuer Tabellenzweiter ist der SV Tuningen, der in Frittlingen 3:0 gewann und den spielfreien SV Renquishausen überholte. Das Tabellenende ziert nun der VfL Nendingen, der das Kellerduell daheim gegen Fatihspor Spaichingen 1:2 verlor. Der SV Egesheim ist Vorletzter, obwohl er sich beim Fünften SV Seitingen-Oberflacht ein 3:3 erkämpfte.

SC 04 Tuttlingen II – SG Fridingen I/Mühlheim II 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (25./Foulelfmeter) Augustine Dacosta, 1:1 (36.) Andreas Hipp, 2:1 (60./Foulelfmeter) Dia Al Deen Al Koleb, 2:2 (72./Foulelfmeter) Hendrik Hilzinger. – Schiedsrichter: Hans Breuling (Rottenburg). – Zuschauer: 60. Die Gäste erspielten sich in der ersten Halbzeit eine leichte Feldüberlegenheit. In manchen Situationen ließ die SG vor allem im ersten Durchgang die Durchschlagskraft vermissen. Die SC-Reserve musste mit dem „letzten Aufgebot“ antreten.

SpVgg Trossingen II – SV Wurmlingen 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (40.) Benedikt Hellmann, 0:2 (41.) Peter Jung 0:3 (83.) Ümit Cakici, 1:3 (90.+2) Thomas Schulz. – Schiedsrichter: Markus Straub (Straßberg) . – Zuschauer: 60. Der Sieg der Gäste ist verdient. Der SVW bestimmte über weite Strecken das Spiel und ging nach einem Doppelschlag in der 40. und 41. Minute mit einem 2:0 in die Pause. Auch im zweiten Durchgang hatte der Gast mehr Spielanteile. Mit dem 3:0, einem Freistoß aus 33 Metern, war die Entscheidung gefallen.

FC Frittlingen – SV Tuningen 0:3 (0:1). – Tore: 0:1, 0:2 (25., 76.) Andreas Schweizer, 0:3 (84.) Luca Ruggio. – Schiedsrichter: Murat Sahin (Sigmaringen). – Zuschauer: 70. In den ersten 25 Minuten hatten die Frittlinger klare Vorteile, konnten daraus aber keine Tore machen. Da waren die Gäste cleverer. Mit dem ersten guten Angriff erzielten sie die Führung. Nach dem Seitenwechsel war die Partie über weite Strecken ausgeglichen. In der Schlussphase legte der Gast noch zwei Tore nach. Insgesamt war es ein glücklicher Sieg der Gäste aus der Baar.

VfL Nendingen – FV Fatihspor Spaichingen 1:2 (1:2). – Tore: 0:1 (11.) Selahattin Yelken, 1:1 (14.) Abdurrahim Kadak, 1:2 (45.) Selim Apaydin. – Schiedsrichter: Manfred Bopp (Reutlingen). – Zuschauer: 80. Es war „Abstiegskampf pur“. Bei den Gastgebern fehlte das nötige Glück, um aus den Möglichkeiten Tore zu machen. Dabei hatten die Gäste dreimal Glück, als ein Abwehrspieler den Ball gerade noch von der Linie schlagen konnte. In der Schlussphase hatten die Ordner alle Hände voll zu tun. Mehrfach waren Betreuer von Fatihspor auf dem Platz und nur mit viel Mühe brachte der Unparteiische die Partie zu Ende.

SV Kolbingen – FSV Denkingen 5:3 (2:1). – Tore: 0:1 (23.) David Benne, 1:1 (35./Foulelfmeter) Maximilian Amann, 2:1 (41.) Ramon Braun, 3:1 (63.) Maximilian Amann, 3:2 (70.) Louis Geppert, 3:3 (82./Foulelfmeter) Andreas Patzak, 4:3 (85.) Lukas Hipp, 5:3 (90.+2) Maximilian Amann. – Schiedsrichter: Michael Pahlitzsch (VS-Schwenningen). – Zuschauer: 100. Die Gastgeber verschliefen weite Teile des ersten Durchgangs und gingen doch mit einer Führung in die Pause. Erst in der zweiten Hälfte lief es besser. In einer starken Schlussphase kam der SVK noch zu einem etwas glücklichen Sieg.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Egesheim 3:3 (1:1). – Tore: 1:0 (4.) Leon Schrödinger, 1:1, 1:2 (26., 55.) Tim Dreher, 2:2 (83.) Christian Rottler, 2:3 (84.) Edi Bukvic, 3:3 (86.) Tobias Steri. – Schiedsrichter: Raimund Geiger (Dornhan). – Zuschauer: 80. Die Gastgeber gerieten zweimal in Rückstand und mussten am Ende froh sein, wenigstens einen Zähler am Ort behalten zu haben. In einer „heißen“ Schlussphase fielen innerhalb von vier Minuten drei Treffer. Die Treffer sorgten offensichtlich für Unruhe. Das Spiel wäre fast noch aus dem Rahmen gefallen, weil es auf der Spielerbank der Gäste zu Handgreiflichkeiten kam.

FSV Schwenningen – TV Wehingen 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (6.) David Gimpl, 1:1 (45.) Michail Tsamourlidis, 2:1 (56.) Dimitri Bärwald, 2:2 (87.) Bekir Demir. – Schiedsrichterin: Ulrike Goth (Rosenfeld). – Zuschauer: 50. – Besondere Vorkommnisse: gelb-rote Karten für FSV (70.) und TVW (88). Die Gastgeber hätten das Spiel klar gewinnen müssen. Sie vergaben aber beste Einschussmöglichkeiten. So kam es, wie es kommen musste: Mit einem Schuss aus gut 25 Metern kam der Gast, der nie aufsteckte, noch zu einem glücklichen Unentschieden. Ein mehr als schmeichelhaftes Ergebnis für den Gast.