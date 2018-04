Fatihspor Spaichingen erkämpft sich Unentschieden

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer VfL Mühlheim auch die Hürde BSV 07 Schwenningen übersprungen. Der SC 04 Tuttlingen hat das Lokalderby gegen die SpVgg Trossingen (s. Spiel des Tages) gewinnen können und sich dadurch auf den Relegationsplatz geschoben. Die Donaustädter proftierten vom 1:1 des bisherigen Zweiten FV 08 Rottweil beim FV Kickers Lauterbach. Auch der Dritte SV Villingendorf (2:0 gegen die SG Böhringen/Dietingen) sowie der Vierte SV Gosheim (3:1 gegen SG Bösingen II/Beffendorf) kamen zu Erfolgen. Schlusslicht FV Fatihspor Spaichingen kam beim 2:2 bei der SpVgg Bochingen zu einem Achtungserfolg.

BSV 07 Schwenningen – VfL Mühlheim 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (16.), 0:2 (90.+2) beide Max Drössel. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Enzo Cicero (Nagold). Nachdem Schwenningen unter der Woche den Trainer ausgetauscht hat – Predrag Kicic übernahm für Thomas Preiser, der jetzt nur als Sportkoordinator fungiert –, zeigten sie gegen den VfL eine gute kämpferische Leistung. Dennoch waren die Gäste das bessere Team und gewannen verdient. Nach dem Mühlheim zunächst den Pfosten getroffen hatte, sorgte Max Drössel (16.) auf Zuspiel von Philipp Wolf für die Führung. Auch danach hatte der VfL ein Chancenplus. Schwenningens Gökhan Sengül traf Mitte des zweiten Durchgangs nur den Pfosten. In der Nachspielzeit traf erneut Drössel schlitzohrig aus gut 50 Metern.

SpVgg Bochingen – FV Fatihspor Spaichingen 2:2 (2:2). – Tore: 0:1 (15.) Mustafa Avci, 1:1 (24.) Ugur Akbaba, 1:2 (35.), 2:2 (45.+2) Ugur Akbaba. – Zuschauer: 80. – Schiedsrichter: Joannis Hollyoak (Bodelshausen). Durch einen Kopfball erzielten die Gäste den Führungstreffer. Ugur Akbaba traf im Nachschuss zum 1:1, nachdem er zunächst mit dem Elfmeter an Torhüter Ahmet Öztas gescheitert war. Danach gingen die Gäste erneut in Führung, bevor wiederum Akbaba zum 2:2 traf. Mit einem weiteren Elfmeter scheiterte Akbaba erneut am Gästetorhüter, der seiner Mannschaft den Punkt festhielt.

FV Kickers Lauterbach – FV 08 Rottweil 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 (11.) Joshua Broghammer, 1:1 (45.) Sascha Mauch (Elfmeter). – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Jürgen Wössner (Dornhan). Der Aufsteiger zeigte sich gegenüber den vergangenen Spielen verbessert und hielt gegen die favorisierten Gäste gut dagegen. In den ersten 20 Minuten hatten sie Vorteile und nach einem Freistoß traf Joshua Broghammer (11.) per Kopf. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs legten die Gäste zu und Sascha Mauch sorgte für den Ausgleich. Nach der Pause war Rottweil spielbestimmend, kam auch zu Möglichkeiten, doch Jonas Moosmann im Tor der Kickers hielt gut. Auf der anderen Seite vergab Michael Bäuerle in der Schlussphase nach einem Konter allein von 08-Torhüter Marian Huljic den erneuten Führungstreffer. Rottweils Daniel Kläger zog sich bei einem Zweikampf einen Schlüsselbeinbruch zu.

SV Gosheim – SG Bösingen II/Beffendorf 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (4.), 2:0 (52.) Andreas Leibinger, 2:1 (56.) Patrick Knöpfle, 3:1 (72.) Dominik Klemm. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). Gosheim erwischte den besseren Start und erzielte nach vier Minuten das 1:0. Trotz des Rückstands hielt die SG gut dagegen und war ein unbequemer Gegner. Zu Beginn des zweiten Durchgangs verpassten die Gäste eine gute Ausgleichschance. Dies rächte sich im Gegenzug, als erneut Leibinger (52.) zum 2:0 traf. Die SG gab aber nicht auf und kam schnell zum Anschlusstreffer. In der 72. Minute erzielte Dominik Klemm mit einem direkt verwandelten Eckball, der via Innenpfosten hinter Torhüter Daniel Dittmann einschlug, das 3:1. Danach verwaltete der SVG den Vorsprung.

SpVgg 08 Schramberg – SG Aichhalden/Rötenberg 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (80.) Thomas Schondelmaier, 2:0 (90.+4) Manuel Kaltenbacher. – Zuschauer: 110. – Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen). In einem kampfbetonten Spiel konnten die meist mit langen Bällen agierenden Gäste kaum Chancen kreieren. Die beste hatten sie in der 82. Minute, als Christoph Marte nach einem Abspielfehler der Talstädter den Pfosten traf. Zu diesem Zeitpunkt führten die Platzherren durch einen Treffer von Thomas Schondelmaier. In der Schlussphase verstärkte die SG ihre Bemühungen und wurde ausgekontert. Nach dieser Niederlage und nun elf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer wird die Bezirksliga-Luft für die SG immer dünner.

SV Zimmern II – SC Wellendingen 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (18.) Nino Schrankenmüller, 2:0 (90.) David Boric, 2:1 (90.+5) Marius Seemann, 3:1 (90.+7) Stefan Herner. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Ken Fauser (Burladingen). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel legte Zimmerns Reserve in der Schlussphase zu und landete einen verdienten Erfolg. Nino Schrankenmüller sorgte mit seinem Tor für die Pausenführung des SVZ. Im zweiten Durchgang musste die Begegnung nach 68 Minuten wegen einer Rückenverletzung von SVZ-Akteur Felix Bühl unterbrochen werden. Bühl musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem David Boric (90.) zum 2:0 getroffen hatte, gelang SC-Torjäger Marius Seemann fünf Minuten später der Anschlusstreffer. Doch mit dem 3:1 schnürte Stefan Herner den Sack zu.

SV Villingendorf – SG Böhringen/Dietingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (14.) Christian Höllerich (Elfmeter), 2:0 (51.) Vincent Krüger. – Zuschauer:130. – Schiedsrichter: Manuel de Vito (Stetten a.k.M.). – Rote Karte für Patrick Rau (13./SG). In einem Spiel auf überschaubarem Niveau gerieten die Gäste durch eine rote Karte wegen einer Notbremse früh in Unterzahl und durch den anschließenden Strafstoß auch in Rückstand. Trotz der Hitze und einem Spieler weniger verkauften sich die Gäste in der Folgezeit ordentlich, mussten aber noch das 0:2 durch SVV-Torjäger Krüger hinnehmen.