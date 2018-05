Fatihspor droht gegen Trosssingen hohe Niederlage

Der drittletzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald bringt nochmals Stimmung. Gesucht wird nach wie vor der diesjährige Vizemeister (mit Relegation zur Landesliga), der dritte Absteiger und der Relegationsteilnehmer zum Verbleib in der Bezirksliga. Ein Teil der sieben Paarungen am Wochenende haben es also in sich. Bereits am Samstag muss sich der FV 08 Rottweil im Heimspiel gegen die SG Bösingen II/Beffendorf bewähren und am Sonntag steht der SC 04 Tuttlingen vor dem schweren Heimspiel gegen den Meister VfL Mühlheim (siehe Spiel des Tages). Im Abstiegskampf sind noch „heiße Spiele“ in Zimmern und Lauterbach zu erwarten.

FV 08 Rottweil – SG Bösingen II/Beffendorf (Sa., 15.30 Uhr/2:2). Die Gastgeber stehen unter Druck. Sie müssen gewinnen, wenn am Saisonende doch noch die Relegation winken soll. Die Spielgemeinschaft hat seit Mitte April nicht mehr gewonnen.

FV Fatihspor Spaichingen – SpVgg Trossingen (So., 15 Uhr/0:2). In Spaichingen wird es nur darauf ankommen, wie gut Fatihspor seine Abwehr organisieren kann, um die drohende Niederlage in sportlichen Grenzen zu halten.

SV Zimmern II – SpVgg 08 Schramberg (1:5). Für die Zimmerner Reserve heißt es, nochmals mit Volldampf in das vorletzte Heimspiel zu gehen. Während der Gast aus Schramberg einen Mittelfeldplatz sicher hat, müssen die Gastgeber einen Sieg einfahren, wenn sie noch vom Relegationsplatz weg kommen wollen.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen (1:2). Die Gosheimer sollten die Hinspiel-Niederlage egalisieren können. Allerdings ging das letzte Gosheimer Heimspiel daneben.

SpVgg Bochingen – SG Aichhalden/Rötenberg (1:1). Alles andere als ein Bochinger Heimsieg wäre eine Überraschung. Der Gast steht als Absteiger bereits fest.

FV Kickers Lauterbach – SC Wellendingen (1:3). Die Kickers stehen im Moment auf einem Abstiegsplatz. Nur ein Heimsieg könnte die Hoffnungen der Gastgeber auf den Relegationsplatz wach halten.