Fast schon wie Profis: Tuttlinger Gymnasiasten überzeugen beim Konzert

Mehr als 200 Mitwirkende stehen unter der Gesamtleitung von Bernhard Diesch auf der Bühne, die Zuschauerreihen im Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) sind bis auf den letzten Platz besetzt: Das Schuljahresabschlusskonzert, eine Kooperation beider Tuttlinger Gymnasien, ist am Donnerstagabend wieder einmal zu einer Sternstunde im Schulleben geworden.

Schüler und einige Lehrer von IKG, Otto-Hahn-Gymnasium und Musikschule haben sich zu einem 60-köpfigen Kooperations-Sinfonieorchester unter der Leitung von Bernhard Diesch zusammengetan und machen den Auftakt mit Edvard Griegs munteren norwegischen Tänzen. Sie begleiten aber auch souverän die beiden Solisten des Abends: Alexander Koßmann ist ein letztes Mal als Schüler zu hören, bevor er ab Herbst mit einem Musikstudium in Hannover ins Profi-Musikerlager wechselt. Dass er bereits jetzt über das Standard-Repertoire der Hornisten in Konzertreife verfügt, stellt er mit dem ersten Satz aus Richard Strauss‘ erstem Hornkonzert mit klangschönen Fanfaren und einem hochmusikalischen Dialog mit dem Orchester unter Beweis.

Ebenfalls glänzt die zweite Orchestersolistin, Querflötistin Julie Münster. Ob Cécile Chaminades „Concertino“ nun als Auftragskomposition für Studenten des Pariser Konservatoriums entstanden ist oder doch als Racheakt an ihrem verflossenen Flötisten-Liebhaber in Form eines für ihn unspielbaren Stückes – das Stück ist auf jeden Fall bezaubernd.

Theater-AG moderiert szenisch

Zudem setzt die Theater-AG des OHGs die überlieferte Historie amüsant zur Anmoderation des Programmpunkts szenisch um. Unter der Leitung von Martin Sturm führt die AG unter dem Motto „Beziehungen“ durch den Abend. Dabei werden „Hamlet und Ophelia“ genauso lebendig wie jenes „Loriot“-verdächtige, altgediente Paar, bei dem das nicht gelungene viereinhalbminütige Frühstücksei Mord-Gelüste auslöst.

Schon das Orchester füllt die Bühne imposant, doch noch eindrucksvoller wird das Defilee des Schüler- und Lehrerchors, wenn sich mehr als 100 Sänger vom Saal aus auf die eigens errichtete Vorbühne begeben. Dirigentin Stefanie Diesch setzt aber nicht nur auf Masse, sondern genauso auf Klasse: fein differenzierte Mehrstimmigkeit, viele wunderbar gebildete Einzelstimmen und eine geballte Ladung an Singfreude hat sie ins Programm gepackt.

Von Gaynor bis Mozart

Es reicht von Gloria Gaynors Disco-Hit „I Will Survive“ über Mozarts Arie des liebeskranken Pagen Cherubino aus Figaros Hochzeit „Voi, che sapete“ bis hin zu rhythmischem Scat-Gesang und Funk. Bestens disponiert präsentiert sich dazwischen auch der Lehrerchor mit Brahms‘ „Waldesnacht“.

Mit dem Auftritt der Bigband „tutti funk“ unter Leitung von Musiklehrer Tristan Kaltenbach steigt die Stimmung im Saal weiter. Auf Marlene Zepfs Gesangssolo mit samtweichem Timbre („Don’t Know Why“) folgt Marie Diesenberger als Saxofon-Solistin in Phil Collins’ „Against All odds“. Und den pulsierenden lateinamerikanischen Rhythmen von „Oye como va“ kann sich schließlich keiner mehr im Publikum entziehen. Den berühmten Gitarrenriffs der Coverversion Carlos Santanas muss keiner nachtrauern, wenn sie von diesem Saxofon-Register übernommen werden.

Auf ein berührendes Orchester-Finale mit dem betörenden „Moon River“ folgt nochmals Grieg als Zugabe – und, als vorgezogenes Abschiedsgeschenk an die scheidende Schulleiterin Christiane Sturm und ihren Mann Martin, vom Chor mit „Look at the World“ eine Hymne an die Schönheit unserer Welt.