Fast 300 Helfer zählen Hunderttausende Stimmen aus

Wahlberechtigte Europawahl:

22 210 (2014: 22 456)

Wahlberechtigte Kreistagwahl:

25 990 (2014: 24 705)

Wahlberechtigte Gemeinderatswahl:

25 931 (2014: 24 886)

Wahlbeteiligung:

Kreistag: 2014: 42 Prozent; 2009: 44,2 Prozent

Gemeinderat 2014: 41,8 Prozent;

2009: 44,5 Prozent.

Am Sonntag, 26. Mai, sind 207 Wahlhelfer in Tuttlingen im Einsatz, am Montag 296. In den meisten Büros des Rathauses und den Nebengebäuden wird ausgezählt. Die Wahlhelfer werden vergütet. So bekommen Wahlvorsteher und Stellvertreter am Sonntag 60 Euro, Beisitzer bei der Briefwahl 45 Euro. Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhalten am Montag Arbeitszeit und ein Erfrischungsgeld von 20 Euro; externe Wahlhelfer 50 Euro. (iw)

Briefwahlunterlagen für die Wahl am 26. Mai können noch bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr in der Stadtverwaltung beantragt werden.