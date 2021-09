Fanfarenzug Durchhausen stellt sich ganz neu auf

Mit einem Vorstandswechsel hat sich vor Kurzem der Fanfarenzug Durchhausen neu aufgestellt. Die Generalversammlung fand am Samstag in der Sporthalle von Durchhausen statt.

Nach der Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden Martin Krüger, berichteten er und Schriftführerin Uschi Mattes - in Stellvertretung des Zugführers Kolja Fricker - über die Aktivitäten der letzten zwei Jahre. So gab es bis nach der Fasnet 2020 noch ein reges Vereinsleben, welches dann aber durch die Corona-Beschränkungen bis heute stark eingeschränkt wurde. Erst in den vergangenen Wochen konnten die Proben unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln wieder aufgenommen werden. Dankbar sind alle, dass nach dieser langen Zeit wieder alle Spieler an den Proben teilnehmen.

Der Kassenbericht der Kassiererinnen Melanie Obergfell und Tina Krüger verzeichnete für die Jahre 2019 und 2020 einen positiven Kassenstand und damit war Kassenprüfer Siegbert Merz sehr zufrieden. Er lobte den Verein: Dieser habe auch in diesen schwierigen Jahren gut gewirtschaftet und bestätigte den Kassiererinnen eine einwandfreie Kassenführung. Der Durchhauser Fanfarenzug hat momentan 197 Mitglieder, davon 21 Aktive.

Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten viele verdiente Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit und ihr Engagement geehrt werden.

Dunja Grammer wurde von Martin Krüger für die vielen Jahre als Beisitzerin, zweite und erste Vorsitzende mit herzlichen Worten und einem kleinen Geschenk verabschiedet. Nadine Blust, Leiterin der Scheckengarde, wurde ebenfalls mit einem kleinen Geschenk aus dem Ausschuss verabschiedet. Sie wird auch weiterhin die Scheckengarde betreuen.

Danach ehrte Gerd Kupferschmid die fleißigsten Probenbesucher: Von insgesamt 51 Proben und Auftritten waren bei den Bläsern Gudrun Braun 48 mal, Marie Merz 47 und Regina Ferro 46 mal dabei. Die Trommler hatten ebenfalls gute Teilnahmezahlen: Dunja Grammer war mit 48 Terminen am meisten dabei, gefolgt von Andrea Kupferschmid mit 47 Teilnahmen und Nicolai Grammer war 43 mal aktiv.

Bürgermeister Simon Axt lobte die Vereinsarbeit des Fanfarenzugs, die auch trotz Corona weiter stattfindet.

Da die Generalversammlung 2020 coronabedingt ausgefallen ist, hatte sich der Ausschuss entschieden, nun alle Ämter neu wählen zu lassen. Die Ämter wurden teilweise für ein Jahr, teilweise für zwei Jahre gewählt, um den Rhythmus wieder einzuhalten. Bei den Wahlen wurden die folgenden Personen in ihre Ämter per Handzeichen gewählt: Vorsitzender Martin Krüger für ein Jahr, 2. Vorsitzender Johannes Braun für zwei Jahre, Schriftführerin Regina Ferro für zwei Jahre, 1. Kassiererin Melanie Obergfell für ein Jahr, 2. Kassiererin Tina Krüger für ein Jahr, Zeugwartin Andrea Kupferschmid für zwei Jahre, Beisitzer Gudrun Braun und Gerd Kupferschmid für je ein Jahr sowie Marie Merz für zwei Jahre.

Als Kassenprüfer wurden erneut Thomas Braun und Siegbert Merz gewählt.

Alle Ämter sind somit besetzt. Der neue erste Vorsitzende Martin Krüger bedankte sich bei allen Anwesenden und blickte zum Abschluss der Versammlung positiv in die Zukunft.