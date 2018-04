Familiendrama: Ehemann der Getöteten festgenommen

Am Ostersonntag ist kurz nach 19 Uhr eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Winterlingen getötet worden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen vom Tag nach der Tat gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Familiendrama aus.

Der 48-jährige Mann schoss nach Angaben der Polizei mit einer Faustfeuerwaffe auf seine 41-jährige Frau, die ihren Verletzungen noch am Tatort erlegen ist.

Der tatverdächtige Ehemann habe sich vor der gemeinsamen Wohnung widerstandslos festnehmen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Der 48-Jährige soll selbst die Polizei gerufen haben. Ob ein Streit den Schüssen vorausgegangen war, war zunächst nicht bekannt.

Vier Streifenwagenbesatzungen mit Ausrüstung für Amok-Einsätze fuhren nach Winterlingen. Eine 17 Jahre alte Tochter, die sich mit dem Ehepaar in der Wohnung befand, wurde leicht verletzt. Wie sie sich verletzt hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch wie viele Schüsse abgegeben worden waren, war zunächst unklar.

Der Tatverdächtige ist deutscher Staatsangehöriger mit serbischen Wurzeln, seine getötete Ehefrau ist kosovarischer Abstammung. Eine religiös oder politisch motivierte Tat liegt nach Angaben der Polizei nicht vor.

Zur Klärung des genauen Ablaufs des Geschehens sind weitere umfassende kriminaltechnische und rechtsmedizinische Untersuchungen erforderlich. In den kommenden Tagen soll das Opfer obduziert werden.

Mord und Totschlag in der Region

Der festgenommene tatverdächtige Ehemann wird im Laufe des Ostermontags dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Nach der Tat am Sonntagabend war das DRK Zollernalb mit einem großen Team im Einsatz: Mehr als 15 Helfer richteten sich auf eine längerfristige Betreuung ein.

Nach Angaben des Ortsvereins Winterlingen wurden mehr als zwölf Familienangehörige, darunter einige Kinder, betreut.