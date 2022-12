Familienabend des SAV Nendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Familienabend des Schwäbischen Albvereins trafen sich zahlreiche Mitglieder im Gasthaus Krone in Mühlheim. Einige Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, nach Mühlheim zu wandern. Nach der Begrüßung durch Vertrauensmann Dietmar Zahner wurden, begleitet am Klavier durch Ilse Schnepf, zwei Weihnachtslieder gesungen. Danach gab der Vertrauensmann einen Rückblick über das vergangene Wanderjahr. Er zeigte sich darüber sehr erfreut, dass nach zwei Jahren Pandemie ab Februar 2022 die geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Neu war, dass das Gartenfest zum ersten Mal zusammen mit der Musikkapelle Nendingen veranstaltet wurde. Die meisten Teilnehmer wurden mit 70 Kindern beim Hammellauf gezählt. Außerdem wurde das Höhlenfest der OG Mühlheim, sowie das Waldfest der OG Esslingen und die Herbstfeier der Tuttlinger OG besucht. Im kommenden Jahr ist geplant, wieder einen Maibaum in Nendingen aufzustellen.

Anschließend fanden die Ehrungen statt. Seit 25 Jahren Mitglied im SAV sind Alwin Wax und Wilfried und Brunhilde Vogt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Erich Milkau und für 60 Jahre Marlene Oehler geehrt. Diese konnte leider an diesem Abend nicht teilnehmen. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und ein Präsent.

Bei einem Schätzspiel musste das Gewicht eines Kotelettschinkens erraten werden. Danach erhielt jeder Teilnehmer ein Nikolaussäckchen. Der Höhepunkt war die traditionelle Tombola, die von Theresia und Ralf Mattes wieder reichhaltig bestückt war. Mit mehreren Weihnachtsliedern wurde der offizielle Teil des harmonisch verlaufenen Abends beendet.