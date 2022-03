Familien leiden unter Dauer-Quarantäne

Ob und welche Lockerungen ab dem 20. März im Landkreis Tuttlingen gelten, kann Landrat Stefan Bär aktuell noch nicht sagen. Mit Spannung warte man auf die neuen Ansagen der Landesregierung, sagte Bär am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Bär verwies auf erste Aussagen der grün-schwarzen Landesregierung, die bereits durchblicken ließen, dass es in Baden-Württemberg frühstens Anfang April Lockerungen geben wird. Bis zum 2. April geht die im Gesetzentwurf des Bundes vorgesehene Übergangsfrist, die das Land nutzen will. Demnach bleibt es in Baden-Württemberg bei der Maskenpflicht in Innenräumen und an den Schulen. Auch die 2G-Plus-Regelung für Diskotheken sowie 3G für Gastronomie und Veranstaltungen sollen verlängert werden, hatte sich Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) geäußert. Wegfallen werde nur die Personenobergrenze bei Veranstaltungen.

Auch der Tuttlinger Landrat stellte infrage, ob Lockerungen angesichts der hohen Inzidenzzahlen tatsächlich sinnvoll seien. Im Landkreis Tuttlingen sei nach wie vor Vorsicht geboten, so Bär. Zwar könne von einer Überlastung des Gesundheitswesens keine Rede mehr sein. „Doch die krankheitsbedingten Ausfälle sind in allen Bereichen derzeit so hoch, dass es bereits Betriebe gibt, die ihre Produktion herunterfahren mussten“, so der Landrat. Nichts halte er jedenfalls von sogenannten Hotspot-Lösungen – also unterschiedliche Regeln für einzelne Landkreise je nach Inzidenz. „Es muss eine landeseinheitliche Regelung geben“, so Bär.