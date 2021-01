Falscher Maskenaufdruck sorgt für Irritationen

Die Stoffmasken, die von der Stadtverwaltung im Frühjahr verkauft wurden, erfüllen nicht den vorgeschriebenen FFP-2-Standard. Darauf weist die Stadtverwaltung hin, nachdem es immer wieder zu Missverständnisse kam.

Nach Einführung der Maskenpflicht im April hatte die Stadt zum Selbstkostenpreis Stoffmasken an Bürger abgegeben. Irrtümlicherweise war bei einem Teil der Charge ein Label mit der Aufschrift „FFP 2“ aufgenäht, obwohl es sich um nicht-zertifizierte Stoffmasken handelte. Bei den Mustern, die sich die Stadt zuvor hatte zusenden lassen, fehlte dieser irreführende Hinweis.

Dass es sich trotz des Etiketts mit der Aufschrift „Nano Silver FFP2“ nicht um zertifizierte FFP2-Masken handelt, wurde seinerzeit sowohl in der Presse als auch am Verkaufsstand in der Rathausstraße ausdrücklich erwähnt. Die Alternative wäre damals eine komplette Rücksendung der Ware gewesen. Da aber die schnelle Versorgung der Bevölkerung mit Masken im Vordergrund stand, die Marktlage schwierig und die mehrlagigen Stoffmasken an sich ja nicht fehlerhaft und hochwertig sind, entschied man sich gegen den Austausch der kompletten Lieferung.

Nachdem seit dieser Woche nun medizinische Masken im Einzelhandel und ÖPNV vorgeschrieben sind, kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Die Stadt Tuttlingen weist daher darauf hin, dass die seinerzeit vertriebenen Masken leider nicht den aktuellen Vorschriften entsprechen und nicht beim Einkauf oder im Nahverkehr verwendet werden dürfen. Zulässig sind nur die Einweg-OP-Masken oder die zertifizierten FFP2-Masken, die derzeit im Handel sind.

Als Entschädigung für eventuellen Ärger bietet die Stadt demnächst an, freiwillig Masken mit dem irrtümlichen FFP2-Aufdruck gegen zertifizierte FFP2-Masken einzutauschen. Details werden noch bekannt gegeben.