Falsche Polizisten in Tuttlingen und Böttingen: Senioren reagieren richtig

Am Dienstagabend ist es in der Zeit von 19 Uhr bis 22.15 Uhr in Tuttlingen und Böttingen zu Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen. Das berichtet die Polizei. Bei den Senioren meldete sich ein angeblicher Kriminalbeamter und ein „Polizeioberkommissar Schneider“, der die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählte.

Danach wurden die Angerufenen teilweise über Geld und Wertgegenstände ausgefragt. In allen der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam.

Hinweise zum Betrug und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention.

Eine der gängigsten Maschen von falschen Polizisten ist in diesem Original-Ausschnitt einer Telefonüberwachung zu hören: „In Ihrer Nachbarschaft wurde eingebrochen, Sie könnten das nächste Opfer sein“ – So versuchen viele Betrüger, Senioren Angst zu machen, um später an ihr Erspartes zu kommen.

Die Polizei rät Folgendes: Wachsamkeit und Misstrauen sind gegenüber jedem angebracht, der einem zur Übergabe von Geld oder Vermögen überreden möchte – insbesondere gegenüber Personen, die sich telefonisch als Polizeibeamte ausgeben. „Die echte Polizei oder auch andere echte Behördenvertreter werden Sie niemals telefonisch nach Ihren Vermögensverhältnissen oder nach Bargeld fragen und werden auch niemals von Ihnen die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen, um dies in Sicherheit zu bringen.“

Das muss man beachten

Deshalb bittet die Polizei Folgendes zu beachten und auch den älteren Angehörigen oder Bekannten weiter zu sagen: Die Polizei erfrage an Telefon und Haustür keine Vermögensverhältnisse und nehme keinerlei Wertgegenstände in Verwahrung.

„Äußern Sie sich Fremden gegenüber nicht zu Ihren Finanzen oder zu Ihrer persönlichen Situation, Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen, Legen Sie den Telefonhörer auf und rufen Sie die Polizei eigenhändig zurück – und dies, ohne Nutzung der Rückruftaste.“

Mehr entdecken: Trickbetrüger erbeuten 60 000 Euro von Seniorin