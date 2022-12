Falls der Stromausfall kommt: Diese drei Orte in Tuttlingen sollten Sie sich merken

Falls während der Wintermonate für längere Zeit der Strom ausfallen sollte, stehen drei Hallen in Tuttlingen als Notfalltreffpunkte bereit: die Stadthalle, die Sporthalle der Ludwig-Uhland-Realschule (LURS) und die Mühlau-Halle. Wie die Stadt mitteilt, sind an den Hallen nun entsprechende Banner angebracht worden.

„Im empfehle allen, sich die Notfalltreffpunkte gut einzuprägen – denn wenn man sie während eines Stromausfalls wirklich braucht, gibt es auch kein Internet mehr, wo man schnell nachschauen kann“, heißt es von Oberbürgermeister Michael Beck in einer Pressemitteilung. Die Hallen sind mit großen Transparenten an der Fassade sowie Hinweistafeln an den Eingängen beschriftet.

Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort

Die Notfalltreffpunkte werden bei Stromausfällen mit Mitarbeitenden der Stadt sowie Polizei und Rettungsdiensten besetzt, damit Bürgerinnen und Bürger dort in Not- und Ernstfällen Hilfe suchen können. Im Falle eines totalen Stromausfalls müsse man schließlich damit rechnen, dass weder Festnetztelefon noch Handy und Internet funktionieren, heißt es weiter. Auch Messenger-Apps können dann nicht mehr verwendet werden.

Bei einem Treffen der Stadtverwaltung mit verschiedenen Rettungsorganisationen seien zudem wichtige organisatorische Details besprochen worden. Alle drei der bis jetzt festgelegten Notfalltreffpunkte sind mit Notstromaggregaten ausgerüstet, sodass sie auch im Ernstfall einsatzfähig sind. Damit diese auch für längere Zeit betrieben werden können, hat der Bauhof größere Mengen an Diesel eingelagert. ´

Weitere Treffpunkte in den Stadtteilen geplant

Parallel dazu bereitet die Stadt außerdem Treffpunkte in den Stadtteilen vor. Hier müssen gerade noch die Anschlussmöglichkeiten für Notstromaggregate nachgerüstet werden.

Unabhängig von den Notfalltreffpunkten soll es auch Wärmeräume gebe. Diese öffnet die Stadt laut Mitteilung kurzfristig, falls sich abzeichnet, dass zunehmend Menschen in ungeheizten Wohnungen frieren müssen. Sollte dieser Fall eintreten, würden die entsprechenden Orte und Öffnungszeiten kurzfristig bekannt gegeben.