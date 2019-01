Faisal Kawusi widmet sich Tabuthemen

Comedian Faisal Kawusi kommt wieder nach Tuttlingen. Nach seinem ersten ausverkauften Auftritt mit dem Debüt-Solo „Glaub nicht alles, was du denkst“, kommt er am Mittwoch, 24. April, um 20 Uhr in die Stadthalle Tuttlingen. Im Gepäck hat er sein neues Live-Programm „Anarchie“, bei dem er kein Blatt vor den Mund nimmt und sich mit selbst erlebten Situationen selbstironisch auseinander setzt.

Kawusi verspricht in seinem neuen Programm absurde Geschichten und große Pointen. Er widmet sich bewusst den Tabuthemen unserer Gesellschaft wie zum Beispiel den Vorurteilen, mit denen das 1,90 Meter große Schwergewicht selbst tagtäglich konfrontiert wird. Während er in seinem ersten Programm noch über ein verrücktes Elternhaus, schizophrene Geschwister und den niemals enden wollenden Weg als Singlemann sinnierte, befasst sich Kawusi in „Anarchie“ mit dem Alltag eines Afghanen in Deutschland.

Das alles funktioniert für ihn nicht ohne eine gesunde Selbstironie und eine Portion schwarzen Humor.

Wie in seiner Comedy-Latenight auf SAT1 greift Faisal Kawusi in Stand Up Manier nicht nur Klischees und Vorurteile auf, die ihm tagtäglich begegnen, sondern geht immer wieder an seine Grenzen und darüber hinaus. Mit seiner Mimik und viel Körpereinsatz schafft Faisal Figuren, in denen sich die Zuschauer wiedererkennen.

Mehr als 300 Auftritte hat Faisal Kawusi mit seinem ersten Soloprogramm gespielt. Die Ausstrahlung seines Live-Programms erreichte auf RTL fast zwei Millionen Zuschauer. Auch mit Gastauftritten in Sendungen wie „TV Total“, „Let’s Dance“ und „LUKE! Die Woche und ich“ machte er sich einen Namen.

Für ihn waren das jedoch nur die ersten Schritte auf der Karriereleiter: Inzwischen tritt „der lustige Dicke“ in seiner eigenen Comedy-Show auf. In der „Faisal Kawusi Show“ begrüßt er allwöchentlich illustre Gäste aus Comedy, Musik und Showbiz.