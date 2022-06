Faire Woche geht mit Vortrag über fair gehandelten Wein weiter

Mit einem Vortrag über fair gehandelten Wein wird die „Faire Woche“ am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr in der Stadtkirche fortgesetzt. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es einen Gottesdienst zum Thema.

Mache ich die Welt gerechter, wenn ich fair gehandelten Wein konsumiere? Wie viel davon muss ich konsumieren, um positive Effekte erzielen zu können? Der Vortrag „Fairer Wein: Gerechter Welthandel oder Gewissensberuhigung? mit Dr. Boniface Mabanza Bambu will die Fragen aufgreifen und Konturen eines gerechten Welthandelssystems skizzieren - und auch eine Politisierung der Fair Trade-Bewegung anregen, die diesem Ziel gerecht wird. Der Referent Dr. Boniface Mabanza Bambu ist Mitarbeiter der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika und Experte in den Bereichen Entwicklungspolitik, Handelspolitik und landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten sowie Antirassismus.

Am Sonntag, 26. Juni, beginnt um 11 Uhr in der Stadtkirche der traditionelle ökumenische Gottesdienst zur Fairen Woche. Musikalisch mitgestaltet wird er von Bénissez. Auch das Evangelische Jugendwerk beteiligt sich am Programm. Die Faire Woche dauert noch bis zum 2. Juli. Das vollständige Programm kann man auf www.tuttlingen.de nachlesen.