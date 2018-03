Fahrt zu „Grünen“ nach Biberach

Eine Delegation des SOS Drum-Dance- und Dreamteams aus Villingen fährt heute zur Aschermittwoch-Veranstaltung der Grünen nach Biberach. Das SOS-Team besteht aus mehrheitlich gambischen und badischen Villingern, die sich zum Ziel gesetzt haben, in der Region-Schwarzwald-Baar-Heuberg ein Bündnis zu schmieden, das sich für ein vorläufiges Bleiberecht für alle Geflüchteten einsetzt.

Wer die Delegation verstärken will, kann mitfahren. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Bahnhof in Tuttlingen zur Bildung von BaWÜ-Ticketgemeinschaften. Die Abfahrt erfolgt um 8.58 Uhr.