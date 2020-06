Fahrschulen geben nach Corona-Pause Gas

Freie Fahrt: Die Fahrschulen haben seit rund zwei Wochen wieder ihren Betrieb aufgenommen und sind mit ihren Schülern in Tuttlingen und dem Umland auf den Straßen unterwegs. Zwei Monate haben die Fahrlehrer eine Corona-Zwangspause von Seiten der Landesregierung verordnet bekommen.

So lange standen auch die Motoren der Tuttlinger Fahrschule Becker um Fahrlehrer Andreas Becker still. Nun ist er wieder mit seinen Schützlingen im Straßenverkehr unterwegs. „Ungewiss“ sei für ihn die noch nie zuvor dagewesene Situation einer Wiederaufnahme des Fahrbetriebs gewesen, gerade auch, was die neuen Hygienevorschriften wie einen Mund-Nasen-Schutz betreffe. Aber: „Es funktioniert besser als gedacht“, fasst er seinen Eindruck zusammen.

Für ihn sei es ein komisches und unangenehmes Gefühl, mit einer Maske zu fahren. „Nach jedem Fahrschülerwechsel desinfiziere ich das Lenkrad, die Gangschaltung, die Bedienungselemente, Türgriffe und weitere Oberflächen, die meine Schüler berührt haben“, erklärt Becker. Ebenso lüftet er das Fahrschulauto 15 Minuten durch. „Die Lüftungspausen tun gut, und auch ich kann ohne Maske durchatmen. Es ist zwar anstrengend, damit zu fahren, allerdings habe ich dadurch keine Symptome wie Kopfschmerzen“, stellt der Fahrlehrer bei sich fest.

Als angenehm erwies sich für ihn und seine Schüler auch die Klimaanlage. „Die ist sehr hilfreich und eine große Erleichterung. Das empfinden auch die Schüler so. Wenn es draußen richtig warm ist und im Fahrzeug wäre keine Klimaanlage, könnte es im Sommer mit Mundschutz kritisch werden“, vermutet Becker, der aber auch betont, dass die Maske das Lernen nicht einschränke.

Nach seiner Corona-Pause sei seine Fahrschule rasch wieder angelaufen. „Es gab sogar Schüler, die während der Pause angefragt haben, wann sie endlich wieder fahren dürfen und standen somit in den Startlöchern. Nach dem Lockdown haben sich die Schüler und wir als Fahrschule schnell an die Umstände gewöhnt und arbeiten wieder 100 Prozent“, registriert Becker.

Finanzielle Auswirkungen hätte der Führerschein durch die Corona-Pause aber kaum, da sich die Fahrschüler nach wenigen Minuten wieder schnell ans Fahren gewöhnt hätten. Ausnahme: „Nur die Schüler, die Mitte März unmittelbar vor der Zwangspause kurz vor der praktischen Prüfung standen, benötigten jetzt nach der Corona-Pause ein bis zwei Übungsstunden mehr vor der Prüfung“, erklärt er. Dieser Umstand bedeute geringe Mehrkosten für einige wenige.

Die Theorie hat Fahrschülerin Anna Sattler aus Tuttlingen bereits hinter sich. Genauso absolvierte sie mehrere praktische Übungsstunden vor der Corona-Zeit und ist froh, nach acht Wochen Pause wieder hinter dem Steuer sitzen zu dürfen: „An das Fahren habe ich mich schnell wieder gewöhnt. Dass ich während den praktischen Stunden jetzt eine Maske tragen muss, ist für mich in Ordnung, weil ich mich in der Schule schon daran gewöhnt habe und ich trotzdem beim Autofahren alles im Blick habe“, sagte die 17-Jährige.

Fahrlehrer Christoph Gruler ist Kreisvorsitzender im Fahrlehrerverband Baden-Württemberg und bezeichnet es als „unangenehm“, wenn Fahrschüler aufgrund der Einhaltung des Mindestabstands keinen Platz mehr in den Unterrichtsräumen der Fahrschulen finden würden. Er betont auch, dass der Verband empfiehlt, während der Theoriestunden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ebenso gelten dabei auch weitere Hygienevorschriften, wie zum Beispiel das Desinfizieren der Stühle und Tische. „Beim Doppelunterricht gestaltet sich das mit dem Lüften beispielsweise umständlicher“, sagt Gruler. Auch das Anmeldeprozedere sei anders, da es gilt, Warteschlangen zu vermeiden.

Somit müssten derzeit Termine für Anmeldungen ausgemacht werden, was auch ein höherer Aufwand für so manche Fahrschule bedeute. Durch die achtwöchige Pause käme auch die Nachfrage nach einem Motorradführerschein bei den Fahrschulen schlagartig auf einmal. Doch die Zwangspause hält der Kreisvorsitzende des Fahrlehrerverbands mit Blick auf die Corona-Ausbreitung für „vernünftig“, genauso wie den Zeitpunkt der Wiederaufnahme.

Die Fahrschule Becker nimmt weiterhin Fahrschüler auf. Doch auch Andreas Becker sagt: „Es kommt am ehesten beim Theorieunterricht zum Stocken, da die Unterrichtteilnehmer einen Mindestabstand einhalten müssen, wir nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben und deshalb nur etwa die Hälfte an Teilnehmern als unter normalen Umständen unterrichtet werden können.“

Diesen „Stau“ in der Fahrschule will er umgehen, indem er weitere Stunden für den theoretischen Unterricht anbieten will.

Zur Info:

Bei den Fahrschulen ist ein Mund-Nasen-Schutz derzeit Pflicht. Was passiert aber, wenn man damit geblitzt wird? „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes spielt zunächst keine Rolle“, erklärt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz. Denn: Ahndungen von Geschwindigkeitsüberschreitungen werden von den zuständigen Bußgeldstellen in Form eines Anhörbogens an den Fahrzeughalter verschickt, sofern der Fahrzeuglenker nicht in einer Anschlusskontrolle direkt angehört und somit identifiziert wird. „Sollte der Fahrzeughalter bei der übersandten Anhörung keine Angaben zum verantwortlichen Fahrer machen, hat die Behörde unter anderem die Möglichkeit, dem Fahrzeughalter ein zukünftiges Fahrtenbuch aufzuerlegen, in welchem dann jede Einzelfahrt mit Fahrer, Fahrstrecke und mehr dokumentiert werden muss“, weiß Popp. Zudem würden polizeiliche Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer eingeleitet werden. Schließlich sei auch mit einem Mund-Nasen-Schutz eine – wenn auch eingeschränkte – Erkennbarkeit des Verantwortlichen gegeben. Bei der Frage, ob ein Mund-Nasen-Schutz beim Autofahren sinnvoll ist, verweist die Polizei auf die Vorgaben und Empfehlungen der Landesregierung. (schn)