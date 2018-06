Fahrrad-Tourenwochen starten am Sonntag

Ab dem kommenden Sonntag, 10. Juni, finden für fünf Wochen die Radtreff-Tourenwochen bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg unter dem Motto „In Bewegung kommen und Neues entdecken“ statt. Jeder kann kostenlos und ohne Voranmeldung spontan mitradeln.

Seit 2013 gibt es die AOK-Radtreff-Tourenwochen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – so auch in diesem Jahr. An fünf aufeinanderfolgenden Sonntagen bietet die AOK vom 10. Juni bis 8. Juli in der Region insgesamt 16 geführte Radtouren an.

„Es geht darum, dass es kulturelle, landschaftliche und sportliche lohnende Ziele sind. Ansprechen wollen wir die breite Öffentlichkeit. Die Aktion ist somit nicht nur AOK-Versicherten vorbehalten“, betonte der Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Klaus Herrmann, beim Pressegespräch am vergangenen Mittwoch.

Der gesundheitliche Aspekt steht bei den Verantwortlichen im Mittelpunkt: „Wir sind der Überzeugung, dass es möglich ist, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Deshalb engagieren wir uns für das Radfahren“, sagte Herrmann. „Radfahren stärkt den Herzkreislauf, schont die Gelenke sowie die Umwelt und es ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis“, findet er. Der Austausch auf dem Rad in Kombination mit dem Erkunden der heimatlichen Natur und Landschaft sei eine ideale Ergänzung. „Man gelangt an Ziele, an die man mit dem Auto gar nicht kommt und mit dem Rad können diese Ziele besser aufgenommen und wahrgenommen werden, was unsere Heimat landschaftlich zu bieten hat“, erklärte Herrmann die Besonderheiten des Radfahrens.

Die AOK-Radtreffleiter, die sich in der Radsaison wöchentlich mit Radsportlern treffen, haben die Routen an den kommenden Sonntagen festgelegt, organisiert und werden gemeinsam mit den Teilnehmern auf Entdeckungs- sowie Erlebnistouren gehen.

Von Familientouren mit Kindern und weniger geübten Fahrern bis hin zu anspruchsvollen Trekkingtouren mit sportlichem Charakter ist alles dabei. Mitmachen kann jeder, kostenlos und ohne Voranmeldung. Dennoch gibt es einiges zu beachten: „Jeder sollte einen Helm tragen und eine Trinkflasche mitnehmen, wenn möglich keine Glasflaschen. Natürlich ist ein intaktes Fahrrad auch eine Voraussetzung“, weiß die Tuttlinger AOK-Radtreffleiterin Beate Seeburger.

„Bei den Radtouren kümmern sich die Radtreffleiter um alle Teilnehmer. Sie werden somit nicht auf sich alleine gestellt sein“, ergänzte Herrmann, der den Radtreffleitern ein großes Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement aussprach.