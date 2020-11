Fahrpläne für Bus und Bahn ändern sich am 13. Dezember

Der europaweite Fahrplanwechsel steht an. Am 13. Dezember ändert sich in diesem Zug auch einiges in den Fahrplänen im Landkreis Tuttlingen. Neue Fahrpläne werden am 12. und 13. Dezember an allen Haltestellen angebracht.

Wie das Nahverkehrsamt Tuticket mitteilt, gibt es zum Dezember ein gedrucktes Fahrplanbuch für 2021 heraus. Darin sind alle Bus- und Zuglinien im Landkreis Tuttlingen enthalten. Die Fahrplanbücher sind ab Dezember in Stadt- und Gemeindeverwaltungen und im Tuticket-KundenCenter erhältlich.

Der Fahrplan wurde laut Tuticket weiter verbessert. Neue Fahrten sind dauerhaft dazugekommen, eine zeitliche Entspannung wurde bei den Übergangszeiten einzelner Kurse zwischen Bus und Ringzug vorgenommen. Ander als bei der umfangreichen Umstellung im März sind die kommenden Änderungen aber überschaubar.

Die Liniennummern im Fahrplan folgen einem System: Regionale Hauptlinien sind dreistellig mit einer 0 am Ende wie etwa bei der Linie 110. Linien mit der Ziffer 3, 5 oder 7 am Ende bezeichnen Unter- und Nebenlinien. Die Endziffer 2 bezieht sich auf Schülerlinien, die auf Schulbeginn und -ende abgestimmt sind. Einstellige Liniennummern sind im Stadtverkehr Tuttlingen unterwegs.

Seit 2003 findet immer am zweiten Sonntag im Dezember ein europaweiter Fahrplanwechsel im Bahnverkehr statt. Dieser wirkt sich auf den bundes- und landesweiten Zugfahrplan aus und in der Folge auf den Busfahrplan im Landkreis Tuttlingen. Auch neue Haltestellen, veränderte Schulzeiten oder geplante Optimierungen die Fahrzeiten beeinflussen den Fahrplan.