Züge halten bald auch wieder Nachmittags in Tuttlingen Zentrum

Im April wird am Nachmittag die Haltestelle Tuttlingen Zentrum wieder bedient werden. Das sei das Ergebnis intensiver Nachforschungen und Gespräche mit der Deutschen Bahn (DB) und dem Land Baden-Württemberg als Träger des Schienenpersonenverkehrs, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Antwort auf Beschwerden

Darin heißt es weiter: Der Verkehrsverbund TUTicket hat sich dafür eingesetzt, dass ab dem 6. April 2021 der Zughalt in Tuttlingen Zentrum um 16:39 Uhr wieder bedient werden kann. In jüngster Vergangenheit kam es immer wieder zu Unklarheiten und zahlreiche Beschwerden wurden eingereicht. Grundsätzlich ist dieser Halt als solcher nämlich vorgesehen. Nachforschungen des Verkehrsverbunds TUTicket ergaben, dass die DB aus umlauftechnischen Gründen zwischenzeitlich einen längeren Zug eingesetzt hatte. Dieser konnte aufgrund der geringeren Länge des Bahnsteigs "Tuttlingen, Zentrum" dort jedoch nicht mehr halten. Zum 6. April 2021 wird sich das wieder ändern. Künftig wird ein Zug mit passender Länge auf der Fahrt RE 3227 eingesetzt, so dass ab diesem Zeitpunkt der Zug wieder pünktlich um 16:39 Uhr die Haltestelle Tuttlingen Zentrum anfahren wird.