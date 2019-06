Fahrer zeigen auf Bobby Cars vollen Einsatz

Beim zweiten Bobby-Car-Rennen am vergangenen Wochenende haben sich die kleinen und großen Fahrer unter den Augen zahlreicher Zuschauer spannende Duelle auf dem Häldele geliefert. Die Musikkapelle Nendingen hat dank des Gastspiels ihrer Südtiroler Freunde aus Prissian für das musikalische Rahmenprogramm im Festzelt gesorgt.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr entschlossen sich die Verantwortlichen des VfL Nendingen für die zweite Auflage der Veranstaltung, die sich aufgrund einer Streckenerweiterung als noch schneller und spannender herausstellte. Unter dem Titel „Schwäbische Big Bobby Car Meisterschaft“ duellierten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Rennen.

Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt. Auswärtige, aber auch Nendinger zeigten ihr Können auf den kleinen Fahrzeugen – immer mit entsprechender Schutzausrüstung starteten sie zeitgleich von einer Rampe hinab an den Sportplätzen vorbei. Die erste Herausforderung stellte eine Rechtskurve, wenige Sekunden später mussten sie eine 180 Grad-Kurve meistern, um nach einem geraden Teilstück ins Ziel zu gelangen. Häufig gelang dies, manchmal endete eine Talfahrt in den Heuballen. Die Streckenposten sowie der Bobby-Car-Verband sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Die Taktik fiel bei den Fahrern unterschiedlich aus. Innenkurve, dafür aber mit weniger Schwung in die Gerade, oder doch Außenkurve und mit Vollgas ins Ziel. Egal wie, wichtig war für alle der Spaßfaktor.

Das sieht auch Uwe Buhmann aus Nendingen so, obwohl er in der 180 Grad-Kurve sein rechtes Vorderrad an seinem Bobby Car verlor. „Ich habe am Abend vor dem Rennen spontan entschieden mitzumachen und habe in der Nacht einen Bobby Car umgebaut, die Räder gewechselt und bin damit bei den Amateuren an den Start gegangen“, erzählte er nach seinem Rennen. „Aufgrund der Geschwindigkeit und der Kurven war die Strecke anspruchsvoll. Es hat definitiv Spaß gemacht, mitzufahren. Mit meiner Teilnahme wollte ich diese tolle Veranstaltung und die Gemeinschaft unterstützen“, ergänzte der 45-Jährige. Buhlmann peilt an, auch im kommenden Jahr wieder an den Start zu gehen – dann aber mit einer längeren Vorbereitungszeit.

Der siebenjährige Nendinger Julius Mattes bastelte zuvor auch an seinem Bobby Car, baute mit seinem Vater die ursprünglichen Räder ab und ersetzte sie durch Skateboard-Rollen. Der Erfolg konnte sich auf der Strecke sehen lassen.

Ohnehin wurden in den Fahrerlagern, kurz vor den Starts, nochmals die Bobby Cars durchgecheckt, ob nichts wackelt, die Lenkung funktioniert, um bei der rund ein Kilometer langen Fahrt ein technisches Ausscheiden zu vermeiden. Für das Bremsen mussten so manche Schuhe herhalten, die nach mehreren Abfahrten kein Profil mehr hatten. Häufiger entdeckten die Zuschauer entlang der Strecke bei den Fahrern aber auch präpariertes Schuhwerk, bei dem mit Gummireifen an den Sohlen nachgeholfen wurde.

Als Höhepunkt neben den Duellen auf kleinen Fahrzeugen präsentierte Kartfahrer Nico Milkau sein fahrerisches Können auf seinem 50 PS starken Kart – und das in Rekordgeschwindigkeit: Von Null auf Hundert in knapp drei Sekunden beeindruckte der zweifache Deutsche Meister auf dem Häldele die Zuschauer und erhielt für seine lautstarke Vorführung viel Applaus.

Lautstark wurde es nach den Rennen und einem heftigen Gewitter am Samstagabend auch mit den Prissianer Musikern aus Südtirol. Sie verbindet seit Jahrzehnten eine Freundschaft mit der Musikkapelle Nendingen. Das Bobby-Car-Rennen auf dem Häldele nahmen sie zum Anlass eines Wiedersehens und präsentierten mit einer rund 30-köpfigen Kapelle auf der Bühne im großen und nahezu vollbesetzten Festzelt ihr Konzert. Alleinunterhalter Alois aus Bräunlingen knüpfte daran an und versetzte mit Partyhits wie „Cordula Grün“ die Nendinger in Feierlaune. Nach einer kurzen Nacht lieferten die Musikanten aus Prissian beim Frühshoppen am Sonntagmorgen in einer kleineren Formation musikalisch ein weiteres Gastspiel.

Über das Profirennen am Sonntag berichten wir gesondert.