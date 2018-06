Fahrer kommt beim Abbiegen ins Schleudern

Eine Leichtverletzte und rund 25 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf der Straße „Ob der Brücke“.

Ein 52-jähriger Lenker eines Super Seven war auf der B 311 von Tuttlingen kommend in Richtung Möhringen unterwegs und geriet beim Abbiegen in Richtung Möhringen ins Schleudern.

In der Folge verlor der 52-Jährige laut Polizei die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen entgegenkommenden Mini eines 19-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die 17-jährige Beifahrerin im Super Seven verletzt und musste vorsorglich ins Klinikum eingeliefert werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt, heißt es im Polizeibericht. (pz)