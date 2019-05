Das zweite Bobby-Car-Rennen steht auf dem Häldele in den Startlöchern. Dieses Mal soll es mit der „Schwäbischen Big Bobby Car Meisterschaft“ in Nendingen noch größer und schneller werden – und neben den Hobbyfahrern sollen echte Profis am Start sein.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Premiere im vergangenen Jahr und einer Entwicklung und Etablierung dieses Events entschied sich der VfL Nendingen als Veranstalter für eine zweite Auflage. „Die Besucher und Teilnehmer haben unsere erste Veranstaltung gelobt, und wir haben im Nachhinein sehr viele positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Daniel Milkau vom Organisationsteam.

Der Verein steckt deshalb aktuell in den abschließenden Planungen für eine Wiederholung der Veranstaltung. Diese werde noch größer und weitet sich über ein ganzes Wochenende aus. Am 15. und 16. Juni wird somit über zwei Tage hinweg die „Schwäbische Big Bobby Car Meisterschaft“ ausgetragen. Die Fahrer können dabei Weltcup-Punkte sammeln. Der Bobby-Car-Sport-Verband mischte bereits im vergangenen Jahr bei der Premiere mit, beispielsweise als Streckenposten. „Wir haben vom Verband ein großes Lob für die Durchführung erhalten. Deshalb haben sie uns empfohlen, dass wir ohne großen Mehraufwand diese Meisterschaft durchführen können, was uns natürlich sehr entgegenkommt“, berichtete Milkau. Bei der Umsetzung erhalte der VfL erneut vom Verband Unterstützung, auch finanziell.

Daniel Milkau rechnet mit rund 80 Fahrern aus nah und fern. Das bedeute einen deutlichen Zuwachs. Das liege vor allem an den Fahrern von Verbandsseite. „Jeder ab drei Jahren kann bei uns mitmachen“, ergänzte er. Das Wochenende wird nach Altersklassen aufgeteilt. Der erste Startschuss fällt am Samstag, 15. Juni, um 12.30 Uhr beim Jugendrennen, ehe die Amateure ab 16 Jahren bis hin zu den Erwachsenen Hobbyfahrer ihr Können unter Beweis stellen. Am Tag darauf formen die Kinderrennen den Auftakt, ehe die Profis ab etwa 14.30 Uhr ihr ganzes Können auf den Bobby-Cars zeigen. Jeder, der es sich zutraut mit den Profis mitzumischen und Weltcup-Punkte zu sammeln, kann dies tun. Eine Qualifikation ist nicht nötig. Alternativ besteht die Möglichkeit, bei der Ortsmeisterschaft um den Sieg mitzufahren.

Für mehrere Altersklassen wird die Strecke um mehr als 100 Meter verlegt und startet an einem höheren Punkt. Deshalb werde das Rennen schneller und dynamischer und noch spannender für die Zuschauer. Nach einem langen geradlinigen Teilabschnitt und einer Rechtskurve am VfL-Heim müssen die Fahrer Schikanen und eine 180-Kurve meistern, ehe sie weiter bergab die Ziellinie überqueren. Die Zeit wird diesmal mit einer professionellen Zeitanlage gestoppt. Immer zwei Fahrer starten zeitgleich auf einer professionellen Startrampe. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang. Außerdem wird ein Fahrerlager auf dem unteren Sportplatz zu finden sein, indem es viele verschiedene Bobby-Car-Modelle zu entdecken geben wird. Wer kein eigenes Bobby-Car besitzt, hat die Möglichkeit, sich vor Ort beim Veranstalter eins auszuleihen.

Mitmischen wird bei der zweiten Auflage des Bobby-Car-Rennens auch die Musikkapelle Nendingen. Es ist geplant, dass sie ihre Freunde aus Prissian (Südtirol) mitbringt. Die Zuschauer und Teilnehmer werden somit am Samstagabend mit einem Konzert sowie am Sonntagmorgen zum Frühschoppen außerhalb der Rennstrecke musikalisch unterhalten. Ebenso wird Nico Milkau auf seinem Rennkart seine Fahrkünste präsentieren - lautstark und schnell. Bewirtet wird das zweitägige Event vom VfL Nendingen selbst. Für das Rahmenprogramm wird ein großes Zelt neben dem Sportplatz aufgestellt. Außerdem besteht die Möglichkeit, in der Nähe des Start- und Zielbereichs zu campen.

„Wir hoffen, dass wir mit spannenden Rennen und dem Rahmenprogramm viele Leute aus der Region auf das Nendinger Häldele locken können. Die Veranstaltung ist völlig losgelöst vom Fußball. Es wäre deshalb klasse, wenn wir viele Familien und neue Gesichter entweder als Fahrer oder Zuschauer begrüßen können“, hofft Daniel Milkau.

Für den Umbau der Bobby-Cars sowie die Sicherheitsbestimmungen gelten spezielle Vorschriften. Diese sowie die Anmeldung und weitere Infos zur „Schwäbischen Big Bobby Car Meisterschaft“ auf dem Häldele gibt es unter www.vfl-nendingen.de.