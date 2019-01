Fahren ohne Winterreifen kann teuer werden

Bei Schnee, Glätte und Matsch sind im Winter die entsprechenden Reifen Pflicht. Das wird von der Polizei auch überprüft, sagt Pressesprecher Dieter Popp auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zwar hat sich die Schnee- und Eislage auf den Straßen derzeit beruhigt, aber der Winter ist noch lange nicht vorbei. Autofahrer müssen sich also in den kommenden Wochen nach wie vor auf nasse und matschige Straßen einstellen. Was der Großteil der Autofahrer auch tue, wie Popp sagt. Man habe in den vergangenen Wochen „keine großen Verstöße“ festgestellt. „Das waren nur Einzelfälle.“ Es habe sich wohl herumgesprochen, dass die Polizei kontrolliert. Nicht nur bei der Aufnahme von Unfällen, sondern auch bei den gängigen Verkehrskontrollen.

Wichtig sei nicht nur, dass die Fahrer Winterreifen aufgezogen haben, sondern dass diese auch die entsprechende Profiltiefe vorweisen, sagt Popp. Diese Vorschrift gelte immer dann, wenn auf den Straßen entsprechend Schnee, Matsch oder Eis liege – „bei trockener Witterung greift die Vorschrift nicht“. Wer sich nicht dran hält, wird zur Kasse gebeten. Fährt man also bei Glätte, Schneematsch, Eis und Reifglätte mit Sommerreifen, bekommt man einen Punkt und 40 Euro Geldstrafe. Wer dabei andere zusätzlich behindert, muss 80 Euro zahlen, bei Gefährdung eines anderen sind es 100 Euro. Bei einem Unfall werden 120 Euro fällig. Jeweils zusätzlich zu dem Punkt, versteht sich.

Grundsätzlich rät Popp den Autofahrern von „O bis O“ – also von Oktober bis Ostern – mit Winterreifen zu fahren.