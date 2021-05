Fachstelle Sucht: Ulrich Mayer hört auf

Ende des Monats beginnt der langjährige Leiter der Fachstelle Sucht, Ulrich Mayer, seinen Ruhestand. Mayer kam im Oktober 1983 von Freiburg nach Tuttlingen und war zunächst als Suchtberater tätig. Von 1991 bis 2017 leitete er die Fachstelle des baden-württembergischen Landesverbandes.

Er wechselte mit seiner Fachstelle dreimal den Standort, zuletzt in die Freiburgstraße 44. Außer als Suchtberater war er vor allem in der Durchführung der Ambulanten Rehabilitation für die Rentenkasse tätig. 2017 gab er die Leitung an Marcus Abel ab, um sich nach eigener Aussage in den letzten Berufsjahren stärker den Hilfesuchenden widmen zu können.