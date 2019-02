Fabienne Lübcke ist die neue City-Managerin

Tuttlingen hat wieder eine City-Managerin: Bei der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Montagnachmittag hat Oberbürgermeister Michael Beck Fabienne Lübcke präsentiert. Sie tritt die Nachfolge von Alexander Stengelin an, der inzwischen in Bad Dürrheim als Referent des Bürgermeisters arbeitet (wir berichteten).

Eine große Vorstellungsrunde gab es am Montagnachmittag aber nicht. Das soll laut OB Beck erst im Gemeinderat erfolgen, wenn Lübcke ihr neues Amt angetreten hat. Das wird ab dem 1. April der Fall sein.

Im Verwaltungs- und Finanzausschusses skizzierte die 27-Jährige nur kurz ihre Vita und ihre bisherige Tätigkeit. Die gebürtige Konstanzerin studierte an der Universität in Augsburg Geographie mit den Schwerpunkten Standortentwicklung, Raumordnung und Landesplanung. 2015 schloss sie ihr Studium mit der Bachelor-Arbeit zum Thema „Megatrend Green Cities, Bedeutung für die nachhaltige Stadtentwicklung“ ab.

In den vergangenen dreieinhalb Jahren arbeitete Lübcke im Landratsamt in Konstanz, beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement. Dort war sie für die Akquise und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte zuständig.

An der Stelle als City-Managerin reizt Lübcke, dass Tuttlingen im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung ein „hohes Entwicklungspotenzial“ habe. Zudem sei die Stadt schön gelegen, sagt Lübcke, die aber weiterhin in Konstanz wohnen wird. Interessant werde auch sicherlich die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, ProTUT und den Gewerbetreibenden, auf die sie großen Wert lege, so Lübcke. Ein Anliegen ist ihr, die Leerstände in der Stadt zu reduzieren, indem man sich auf das geänderte Einkaufsverhalten der Kunden einstellt.