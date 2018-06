Fabian Schnekenburger ist beim Halbmarathon vorne

Am Tag vorher hatte seine Frau schon den Zehn-Kilometer-Lauf gewonnen, am Sonntag machte Fabian Schnekenburger das Familienwochenende perfekt: Mit 1:15.03 Stunden gewann er mit großem Abstand den Halbmarathon bei run & fun. Eine Viertelstunde später folgte Nicole Klingler vom TV Eschen als erste Frau. Sie kam mit 1:30.35 Stunden durchs Ziel.

Zweiter bei den Herren wurde erneut Marc Meßmer (TSV Straßberg, 1:21.46), Dritter Tobias Vater (ASC Konstanz, 1:23.58). Bei den Frauen folgten Katja Gallsch (Siebenzwerge, 1:39.00) und Anna Schaffenäcker (1:40.09) auf den Plätzen zwei und drei.

Eigentlich war er an diesem Wochenende nur nach Tuttlingen gekommen, um bei einem Umzug zu helfen, sagte Fabian Schnekenburger. Der ging relativ flott über die Bühne, am Samstagabend entschloss er sich deshalb zur Teilnahme – und legte eine Zeit hin, mit der er „für das Wetter ganz zufrieden“ war. Immerhin lief er fast fünf Minuten schnelle als der Vorjahressieger Ole Srocke.

„Ich bin von Beginn an alleine gelaufen“, sagte Schnekenburger im Ziel. „Eigentlich hätte ich gerne mehr Konkurrenz gehab.“ Die großen Zuschauergruppen zwischendrin hätten ihn aber immer wieder motiviert. Schnekenburger stammt aus Tuttlingen und ist schon des Öfteren bei run & fun an den Start gegangen. Inzwischen wohnt er in Stuttgart.

Nicole Klingler war genauso schnell wieder weg, wie sie den Halbmarathon hinter sich gebracht hatte und war für ein Interview nicht mehr zu haben.