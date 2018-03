Für Zweitliga-Keglerinnen rückt Klassenerhalt näher

Mit dem dritten Sieg in Folge haben die Sportkeglerinnen des KSC Immendingen den siebten Platz in der 2. Bundesliga Süd-West gefestigt. Vier Punkte Vorsprung auf die Verfolgerinnen vom KSC Önsbach bedeuten einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Immendingen bleibt bei fünf Siegen aus sieben Spielen daheim eine Macht und zeigte durch den Sieg gegen den letztjährigen Bundesligisten TSV Schott Mainz, dass man auf der Bahnanlage in Hattingen auch mit den Großen mithalten kann.

Die Zweitliga-Frauen der Goldenen 7 Spaichingen gewannen ebenfalls und vergrößerten den Abstand zur Abstiegszone. In der Verbandsliga Frauen musste die SKG Tuttlingen das Spiel in Kollnau wegen der Krankheit mehrerer Spielerinnen absagen. Die Donaustädter bleiben aber Tabellenführer.

In der Bezirksliga A Männer stürzte der KSC Immendingen den bisherigen Spitzenreiter KC Tannheim und eroberte selbst den ersten Platz. Die SKG Tuttlingen dagegen holte sich eine 0:8-Klatsche beim SKC Löffingen, dem Schlusslicht der Bezirksliga B Männer.

2. Bundesliga Süd-West Frauen:

KSC Immendingen – TSV Schott Mainz 6:2 Mannschaftspunkte/3217:3104 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 1/538, Silke Schätzle 0/533, Heike Herzog 1/545, Doris Kraft 1/527, Christine König 0/538, Nicole Brütsch 1/536.

2. Bundesliga Süd Frauen, DCU:

G7 Spaichingen – VK Ettlingen 2581:2558. Die Gastgeberinnen konnten sich durch den Heimsieg gegen Ettlingen um einen Platz in der Tabelle verbessern und den Vorsprung auf den Tabellenkeller vergrößern. Gegen die Gäste musste nach der Spaichinger Startpaarung Sigrid Burger (393) und Birgit Lehmann (427) ein deutlicher Rückstand von 53 Kegeln hingenommen werden. Die Mittelpaarung der Primstädterinnen um Andrea Radakovic (446) und Dragana Frei (404) holte einige Kegel auf. Die Wende schafften die Gastgeberinnen in der Schlusspaarung, in der Susanne Lehmann 437 und Carmen Lehmann 474 Kegel spielten. Sie machten den Rückstand wett. Am Ende stand ein wichtiger Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt zu Buche.

Verbandsliga Frauen:

Rot-Weiß Kollnau - SKG Tuttlingen 8:0. Die Punkte gingen, da die SKG Tuttlingen nicht antrat, kampflos an Rot-Weiß Kollnau.

Landesliga A Männer:

G7 Spaichingen – SKC Oberweier 4:4 (3255:3185). Gegen Oberweier entwickelte sich von Anfang an ein spannendes Spiel. In der Anfangspaarung sicherte Thomislav Jakupak mit einer guten Leistung (562 Kegel/1 Punkt) den Mannschaftspunkt. Sein Partner Andreas Ratke hatte eine Schwächephase und musste seinen Punkt abgeben (512/0). Mit einem 1:1 und einem leichten Kegelvorsprung ging es für die Gastgeber in die Mittelpaarung. Dort gaben die Spaichinger Benjamin Semlitsch (525/0) und Hans-Jürgen Müller (532/0), der für Sascha Gruhler eingewechselt wurde, nach knappen Ergebnissen die Punkte ab. Die Primstädter lagen 1:3 zurück, hatten aber immer noch 32 Kegel Vorsprung. Die Schlusspaarung versuchte, das Spiel noch zu drehen. Robert Obst gewann mit neuer Saisonbestleistung von 591 Kegeln seinen Punkt. Sven Maywurm musste nach engem Kampf seinen Punkt abgeben. Trotz eines deutlichen Kegelvorsprungs reichte es für die Spaichinger nur zu einem 4:4.

Bezirksliga A Männer:

KSC Immendingen – KC Tannheim 6:2/3231:3106. Immendingen: Dominik Schmitt 0/516, Manuel Kindel 0/503, Andreas Schuler 1/561, Markus Egle 1/544, Markus Großmann 1/515, Denis Kovacic 1/592.

Bezirksliga B Männer:

SKC Löffingen – SKG Tuttlingen 8:0/2970:2732. Tuttlingen: Bernd Palm 0/476, Drago Copak 0/408, Reinhold Zimmermann 0/442, Heiko Leonhardt 0/475, Siegfried Schatz 0/476, Udo Nolle 0/455.

Bezirksklasse A gemischt:

KSC Immendingen X1 – SG Mühlhausen/Blumberg X1 7:1/3140:2864. Immendingen: Manuel Kehm 1/546, Kurt Hoffmann 0/500, Ingo Haß 1/497, Lukas Maric 1/541, Rainer Großmann 1/507, Matthias Ladwig 1/549.

Bezirksklasse B (4-er Mannschaften gemischt):

SKG Tuttlingen – Post SV St.Georgen X1 1:5/1770:1842. Tuttlingen: Erik Kopp 0/395, Wolfgang Lange 1/511, Manfred Schölzel 0/462, Erich Heinzelmann 0/402.- Rot-Schwarz 56 Schwenningen X1 - KSC Immendingen X3 6:0/2010:1867. Immendingen: Beate Hoffmann 0/419, Frank Hayler 0/488, Rita Hannemann 0/491, Rolf Malitzke 0/469.