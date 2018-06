Für SC 04 ist Sieg in Wellendingen Pflicht

Auch zwei Spieltage vor Saisonende gibt es in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald noch zwei offene Fragen: Wer wird Vizemeister und wer muss in die Relegation mit dem Kreisliga-A-Vertreter? Es wird also noch einige hitzige Spiele in der Bezirksliga geben. Vor allem in Zimmern, Böhringen, Mühlheim und Wellendingen werden am vorletzten Spieltag wichtige Zähler vergeben. Alle acht Paarungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Zimmern II – SpVgg Trossingen (Vorrunde 0:6). Die Zimmerner Landesliga-Reserve braucht im letzten Heimspiel einen Sieg, wenn sie noch vom Relegationsplatz wegkommen will. Es wird viel davon abhängen, wie die Trossinger den Bezirkspokalsieg von Fronleichnam verdaut haben. Zuletzt haben beide Teams ihr Punktspiel hoch gewonnen.

SG Bösingen II/Beffendorf – FV Fatihspor Spaichingen (2:0). Hier werden die Gastgeber in Beffendorf als klare Sieger erwartet. Fatihspor wäre wahrscheinlich schon mit einem „knappen Resultat“ zufrieden.

VfL Mühlheim – FV 08 Rottweil (3:2). Für den Gast geht es noch um viel. Wenn der FV 08 den zweiten Platz halten will, braucht er einen Dreier. Der Wunsch des Mühlheimer Trainers Andreas Probst an sein Team ist nach den zwei Niederlagen hintereinander, in dieser Saison kein Heimspiel zu verlieren.

SC Wellendingen – SC 04 Tuttlingen (0:0). Wenn die Kreisstädter den Anspruch auf die Vizemeisterschaft erhalten wollen, müssen sie gewinnen und dann hoffen, dass der VfL Mühlheim daheim nicht verliert. Zuletzt waren beide Mannschaften unter den Gewinnern zu finden.

SG Aichhalden/Rötenberg – FV Kickers Lauterbach (0:4). Im Duell der beiden Abstiegskandidaten ist Lauterbach die Wiederholung des Vorrundenerfolgs zuzutrauen.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg Bochingen (3:1). Mit einem Heimsieg in Böhringen wäre auch die SG wohl aller Sorgen enthoben.

SV Villingendorf – SV Gosheim (2:0). Für beide geht es nur noch ums Prestige. Mit einem Heimsieg würden die Villingendorfer ihren Gegner aus Gosheim hinter sich lassen.

SpVgg Schramberg – BSV Schwenningen (1:3). Ob die gastgebende SpVgg die Vorrunden-Niederlage ausbügeln kann, ist fraglich. (ly)