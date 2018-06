Für Lemberglauf jetzt anmelden

Der Skiclub Gosheim richtet am Sonntag, 16. Oktober, den 28. Lemberglauf aus. Der Gastgeber erwartet wieder zahlreiche Hobby- und Spitzensportler.

Der Hauptlauf startet in der Ortsmitte von Gosheim und endet nach 9,5 Kilometern und 350 Höhenmetern auf dem Lemberg. Neben dem Hauptlauf gibt es auch ein entsprechendes Angebot für Nordic Walker sowie für Schüler und Jugendliche.

Anmeldung per E-Mail mit Name und Geburtsdatum an Anmeldung@scgosheim.de. Nähere Infos zum Ablauf gibt es auf www.lemberglauf-scgosheim.de oder auf www.silberdistel-albcup.de (pm)