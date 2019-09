Für die neue Ausbildungsstelle 9000 Kilometer gereist

Trang, Loan, Cong und Hai haben einen weiten Weg zu ihrem Ausbildungsort hinter sich. Gut 9000 Kilometer liegen zwischen Tuttlingen und Vietnam. Die vier jungen Menschen zwischen 19 und 25 Jahren beginnen im Elias-Schrenk-Haus, gemeinsam mit sechs deutschen Jugendlichen, ihre Ausbildung zum Altenpfleger.

Obwohl das Elias-Schrenk-Haus (ESH) in der glücklichen Lage sei, sich seine Fachkräfte aussuchen zu können, wie Heimleiter Gebhard Quass berichtet, sei man dort gerne bereit, neue Wege im Fachkräfte- Recruiting zu gehen. Über Roland Hecht von der „RH-Asia-Consulting“ wurde per Videochat der erste Kontakt mit den zukünftigen Auszubildenden in Vietnam geknüpft.

Deren Aufenthalt in Deutschland begann mit einem sechsmonatigen Sprachkurs, mit dem Ziel einer fließenden Verständigung. Während dieser Zeit wurden die ausländischen Schüler von Familie Hecht persönlich betreut und mit so mancher deutschen Besonderheit vertraut gemacht. Von der deutschen Küche sind die Neuankömmlinge schon überzeugt. Trang schwärmt besonders für Hähnchen und Salat. Lediglich mit der deutschen Pünktlichkeit hapert es noch etwas.

Sind erst einmal alle sprachlichen Hürden genommen, schließen die vietnamesischen Auszubildenden die Ausbildung oft besser ab, als ihre deutschen Kollegen, wie die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt. Das liegt, wie Hecht erklärt, am enormen persönlichen und finanziellen Aufwand, den sie für ihre Ausbildung in Deutschland investieren müssen. Zuschüsse gibt es keine, sämtliche Kosten müssen im Vorfeld von den vietnamesischen Familien selbst getragen werden. ESH-Bewohner, wie auch Mitarbeiter, schätzen an den vietnamesischen Azubis besonders deren Freundlichkeit, die niemals aufgesetzt wirkt. Die Begegnung der Azubis mit den alten Menschen im Heim ist von Respekt geprägt. Durch das Lebensmodell der Großfamilie in Vietnam sei die Pflege älterer Familienmitglieder eine Selbstverständlichkeit und fest im Alltag verankert, weiß Roland Hecht.

Das Motiv für eine Lehre in Deutschland liegt für die Vier an der qualifizierten Ausbildung im dualen System. Cong erzählt, er habe bereits ein Studium in Vietnam abgeschlossen, doch seien die Berufschancen in seiner Heimat einfach zu schlecht. Auch der Lebensstandard sei in Deutschland deutlich besser.

So sind sie sich einig, nach der Ausbildung auf jeden Fall bleiben zu wollen. Doch zunächst möchten sie sich in Tuttlingen einleben, neue Freunde finden, Fußball spielen, musizieren, ausgehen. Eben alles, was junge Menschen gerne tun.