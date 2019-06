„Für den Soundman Bernd“: Tontechniker sammelt seit 25 Jahren Widmungen der Künstler

Für einzelne Konzerte beim Honberg-Sommer 2019 gibt es noch Karten. Dazu gehören die Konzerte von Willy Astor, am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr, für Kodaline, am Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr, Beth Hart am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr, Milow am Dienstag, 16. Juli, um 20 Uhr, Kim Wilde am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr, Doro am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr und Glenn Hughes am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf in der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, aber auch über den telefonischen Kartenservice unter Tel. 07461 / 910 996. Das komplette Festivalprogramm, weitere Infos und Tickets gibt’s im Internet unter www.honbergsommer.de.