Für A-Ligisten geht es am Bodensee los

An diesem Wochenende starten im südbadischen Fußballbezirk auch die Mannschaften aus der Kreisliga A 2 Bodensee in die Saison. In den Bezirksligen müssen der SV TuS Immendingen (Bad. Schwarzwald) und der Hattinger SV (Bodensee) Auswärtsaufgaben lösen.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

DJK Villingen – SV TuS Immendingen (Samstag, 15.30 Uhr). Der SVI kam zuletzt gegen Donaueschingen II zu einem 2:2. Villingen kassierte in zwei Spielen schon zehn Gegentore und wird es nicht leicht haben, die Punkte vor Ort zu behalten.

FC Gutmadingen – TuS Bonndorf (16 Uhr). Der FCG will auch in dieser Saison seine Heimstärke unter Beweis stellen. Alles andere als ein Dreier wäre eine Enttäuschung. Bonndorf darf aber nicht unterschätzt werden.

FC Bräunlingen – FC Weilersbach (Sonntag, 15 Uhr). Ob es für die Weilersbacher zum ersten Punktgewinn reicht? Beide sind in der vergangenen Saison aufgestiegen und wollen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten.

Bezirksliga Bodensee

SC Konstanz-Wollmatingen – Hattinger SV (Samstag, 15.30 Uhr). Der Sportclub ist nach dem Landesliga-Abstieg mit einem 4:0-Erfolg souverän in die Saison gestartet und scheint in besserer Form als die Hattinger zu sein. Der HSV reist als leichter Außenseiter an. Ein Unentschieden ist für Hattingen realistisch.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV Hinterzarten (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften haben sich den Start in die Saison anders vorgestellt und stehen noch ohne Sieg da. Wenn die Möhringer die drei Punkte behalten möchten, müssen sie einen erneuten frühen Rückstand verhindern.

SV Eisenbach – SG Kirchen-Hausen. Mit einem Sieg kann die SG die Überraschungsmannschaft des Rundenauftakts bleiben. In aktueller Form sollte die SG nach zwei Siegen zumindest einen Punkt mitnehmen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Heudorf/Honstetten – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Samstag, 16 Uhr). Für die Gäste verliefen die Vorbereitungsspiele durchwachsen. In der vergangenen Saison war der FC SWN mit 13 Punkten auswärts nur selten erfolgreich.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Tengen-Watterdingen (Sonntag, 15 Uhr). Der SC B.A.T. hofft auf einen ruhigeren Saisonverlauf als in der vergangenen Runde. Tengen-Watterdingen ist auf heimischem Platz ein schlagbarer Gegner.

SG Stahringen-Espasingen – SG Liptingen/Emmingen. Die Mannschaften sind in etwa gleich stark einzuschätzen. Der Heimvorteil spricht für Stahringen-Espasingen. Es ist ein enges Spiel zu erwarten.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Grüningen – SG Aulfingen/Leipferdingen (Sonntag, 13 Uhr). Die SG startet in Grüningen in die Saison und hat den Anspruch, drei Punkte einzufahren. Aulfingen/Leipferdingen ist favorisiert.

SV Ewattingen – SV Geisingen II (15 Uhr). Die Geisinger Landesliga-Reserve steht vor einem ausgeglichenen Duell.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen II – FC Furtwangen II (Samstag, 14.15 Uhr). Die FCG-Zweite will auch am dritten Spieltag ungeschlagen bleiben.