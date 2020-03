28 Einsätze und die Übungsabende haben der Möhringer Feuerwehr im vergangenen Jahr mehr als 2200 Stunden abgefordert. Die Wehr bestehe derzeit aus 93 Mitgliedern, davon 42 der aktiven Wehr, wovon vier Frauen sind, 35 der Jugendfeuerwehr und 16 der Altersabteilung.

Wenn alles nach Plan läuft, soll in diesem Jahr das Möhringer Magazin umgebaut werden, da es an Umkleideräumen fehlt. Deshalb soll die Werkstatt und das Lager neu gestaltet werden, wobei in der Werkstatt die Umkleidekabinen mit einem separaten Raum für die Damen entstehen sollen. Ebenso soll der Bereich für die Jugend vergrößert werden. Neu geben werde es auch Spinde und einen neuen Alarmmonitor. Diese Maßnahmen werden etwa 250 000 Euro kosten, sagte der Möhringer Kommandant Christoph Herrmann.

Im September soll wieder der Bischofszeller Tag stattfinden, in diesem Jahr in Bischofszell.

In einer der nächsten Übungsdienste soll über die bisher übliche Aufwandsentschädigung gesprochen werden, da die Führung der Möhringer Wehr die Ansicht vertritt, dieses Geld besser in der Kasse für Kameradschaftsaktivitäten zu belassen. Es soll aber gemeinsam mit den einzelnen Mitgliedern der Wehr eine Lösung gefunden und ein Meinungsbild eingeholt werden.

Einen besonderen Dank gab es für Andreas Frey, der ein großes Engagement an den Tag lege. Neben den üblichen Diensten ist er auch in der Jugendfeuerwehr aktiv ist und verwaltet das Archiv.

Insgesamt 35 Mitglieder gehören derzeit der Jugendfeuerwehr an, davon sieben Mädchen, zehn Mitglieder zähle derzeit die Kinderwehr, so die Jugendleiterin Amelie Keilbach. Bereits in den Reihen der Jugend sei Sarah Klingenstein zur Schriftführerin gewählt werden. Sie hofft, dass es in diesem Jahr zu einem besseren Probenbesuch komme, da im vergangenen Jahr gerade mal 66 Prozent erreicht worden seien.

Bereits im Vorfeld wählte der Abteilungsausschuss Claas Drescher für weitere fünf Jahr zum Kassierer.

Schriftführer Andreas Frey zeigte die Einsätze, von denen im vergangenen Jahr acht wirkliche Brandeinsätze waren, noch einmal in seinem Bericht auf. Der Obmann der Altersabteilung Bruno Speck berichtete von den geselligen Terminen, die die Mitglieder wahrgenommen hatten.

Von sehr guten Räumlichkeiten der Wehr sprach Möhringens Ortsvorsteher Günther Dreher, die er bei seinem ersten Besuch im Magazin wahrgenommen habe. Mit dem Erwerb eines neuen Fahrzeuges würde die Stadt für die Möhringer Wehr in den nächsten zwei Jahren etwa eine halbe Million Euro ausgeben, wobei alle Wünsche der Wehrmitglieder dabei berücksichtigt seien.

Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder appellierte an die Wehrmitglieder alles dafür zu tun, dass Unfälle bei den Übungen und Einsätzen vermieden werden können, da im vergangenen Jahr immerhin sechs Unfälle für die Gesamtstadt zu beklagen gewesen seien.

Am Montag will er die einzelnen Abteilungen informieren wie es im Zusammenhang mit dem Corona-Virus weitergehe und inwieweit die geplanten Veranstaltungen und Versammlungen in den nächsten Wochen stattfinden werden.

Er zeichnete für die 40-jährige aktive Tätigkeit als Hauptlöschmeister das Möhringer Wehrmitglied Ottmar Flöhs gemeinsam mit dem Kommandanten Christoph Herrmann aus.