Führungswechsel bei SHW in Tuttlingen

Chef-Wechsel bei SHW Automotive in Tuttlingen: Ab 1. April übernehmen Thomas Walda und Michael Steppuhn als neue Doppelspitze die Werksleitung am Standort Tuttlingen, nachdem der bisherige Geschäftsführer Andreas Rydzewski in den Ruhestand geht. Auf das Führungsduo kommen zahlreiche Aufgaben zu: Der Wachstums-Kurs des Jahres 2018 soll fortgesetzt werden, weitere Groß-Investitionen stehen an und nicht zuletzt will SHW ab 2020 in Tuttlingen wieder ausbilden.

Eine Nachricht, von der junge Menschen in und um Tuttlingen profitieren können: Ab Herbst 2020 will das Unternehmen wieder Ausbildungsplätze anbieten. Seit 2017 liegt der Ausbildungsbereich bei SHW brach – der Ausbildungsgang des Gießereimechanikers sei überholt gewesen, die Nachfrage gering, erklärt Michael Steppuhn. „Nun werden wir in Neuhausen einen kompletten Ausbildungsbereich aufbauen“, blickt er voraus. Ab Herbst 2020 werden die vier Fachrichtungen Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Zerspanungs- und Gießereimechaniker angeboten.

„Im elektrotechnischen Bereich besser aufstellen“

Der Hintergrund ist simpel: Die Aufgaben werden komplexer, der Nachwuchs fehlt. In der im Juni 2018 eingeweihten neuen Produktionshalle im Gewerbepark Take-off in Neuhausen stehen die Zeichen auf Automatisierung und Digitalisierung. Seit Ende 2018 läuft dort die zweite automatische Gießanlage, selbst die Transportsysteme kommen mittlerweile ohne Fahrer aus. „Wir müssen uns im elektrotechnischen Bereich besser aufstellen“, gibt Steppuhn die Zielrichtung vor.

Vor allem auch deshalb, da das Wachstum in Neuhausen weiter gesteigert werden soll – allerdings durch mehr Automatisierung und weniger durch weitere Mitarbeiter.

Die Messlatte für das neue Führungsduo liegt hoch. Im Bereich Bremsscheiben steigerte SHW an den Standorten Tuttlingen und Neuhausen im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 15 Prozent auf 109 Millionen Euro. Nach rückläufigen Geschäftszahlen des Gesamtkonzerns mit Sitz in Aalen in den Jahren 2016 und 2017 soll es nun wieder vorangehen. In Tuttlingen setzt man vor allem auf das Premium-Segment: hochwertige und fertig einbaufertige Bremsscheiben. „Da sind wir momentan absoluter Marktführer und wollen unseren Vorsprung halten und ausbauen“, kündigt Andreas Rydzewski, scheidender Geschäftsführer für den Bereich Bremsscheiben, die Strategie für die kommenden Jahre an. Waren es im Jahr 2013 noch rund 250 000 Premium-Bremsscheiben, verließen im vergangenen Jahr bereits eine knappe Million die Gießerei. „Dieses Jahr wollen wir diese Zahl nochmal um zehn Prozent steigern“, so Rydzewski.

Aktuell läuft am Standort Tuttlingen und Neuhausen noch der Ergänzungstarifvertrag. Zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten, soll er bis Ende 2022 der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dienen. Während die Beschäftigten eine zusätzliche Arbeitszeit von insgesamt 500 Stunden ohne Entgeltausgleich leisten müssen, verpflichtet sich das Unternehmen, während der Laufzeit Investitionen von mindestens 50 Millionen Euro vorzunehmen. „Diese Summe werden wir voraussichtlich übererfüllen“, sagt Steppuhn.

So stehen auch in diesem Jahr etliche Investitionen an: Allen voran das neue Sozialgebäude für die Mitarbeiter, das im Juli bezogen werden soll, sowie die angrenzende neue Versandhalle. Die Kosten liegen bei rund 2,7 Millionen Euro.