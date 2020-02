Führungswechsel bei der Feuerwehr: Andreas Helbig löst Daniel Schmidberger als Abteilungskommandant ab. Schmidberger berichtete in seinem letzten Jahresbericht als Abteilungskommandant von einem insgesamt „ruhigen“ Jahr für die Abteilung. In den 316 Einsätzen, die für die Abteilung anfielen, wurde die gesamte Bandbreite des „Feuerwehralltags“ abgebildet.

Insgesamt, so die Feuerwehr, retteten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 50 Menschen das Leben. Für sechs Einwohner der Stadt kam leider jeder Hilfe zu spät.

Mit 92 Mitgliedern in der Einsatzabteilung (davon neun Frauen), zehn Angehörigen der Altersabteilung und 50 Mitgliedern in der Jugend- und Kinderfeuerwehr sei die Abteilung sehr gut aufgestellt. Auch der Ausbildungsstand der Einsatzkräfte sei auf einem guten Stand, er appellierte aber gleichzeitig an die Atemschutzgeräteträger, sich fit zu halten und die Einsatztauglichkeit jederzeit sicherzustellen um hier auf ausreichend Personal zurückgreifen zu können. Leider verlief das Jahr nicht ganz unfallfrei, denn im Einsatz- und Übungsdienst wurden insgesamt sechs Feuerwehrangehörige verletzt.

Die im letzten Jahr umgestellte Alarmierungsstruktur sei zudem gerade auf dem Prüfstand und werde aufgrund verschiedener Faktoren gerade nochmals überarbeitet.

Auch die Altersabteilung um Altersobmann und Ehrenkommandant Günther Benz konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Mit 50 Mitgliedern ist auch die Jugendabteilung an der Kapazitätsgrenze angelangt. Jugendwart Michael Wurster berichtete, dass im vergangenen Jahr aus den Reihen der Jugendabteilung insgesamt drei Jugendliche in die aktive Abteilung übernommen werden konnten. Hier beginnt für die jungen Nachwuchskräfte nun ein neuer Abschnitt in der Einsatzabteilung der Tuttlinger Feuerwehr. In einem kurzen Ausblick auf das laufende Jahr 2020, freute sich Wurster besonders auf das 50. Jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr, welches im Rahmen eines Festaktes und der Ausrichtung des Kreiszeltlagers gefeiert werde.

Der wohl wichtigste Tagesordnungspunkt des Abends war die Wahl des Abteilungskommandanten. Der Amtsinhaber Daniel Schmidberger stellte das Amt aufgrund persönlicher und beruflicher Gründe ein Jahr früher zur Verfügung als geplant. Zur Wahl stellten sich die Hauptlöschmeister Andreas Helbig und Markus Niggel, welche sich beide mit kurzen Worten zu ihrer Kandidatur vorstellten. In geheimer Wahl wählten die Einsatzkräfte schließlich Andreas Helbig zu ihrem neuen Abteilungskommandanten.

Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder hob besonders die gute und konstruktive Zusammenarbeit aller Führungskräfte hervor. Er sagte mit Blick auf die beiden Bewerber, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei, sich in seiner Freizeit einer solch wichtigen Funktion anzunehmen und freue sich auf die Zusammenarbeit. Zudem dankte er Schmidberger für seine Zeit als Abteilungskommandant.

Auch Kreisbrandmeister Andreas Narr lobte die Einsatzkräfte für ihre tägliche Bereitschaft am Nächsten. Er ging zudem kurz auf abgeschlossene Projekte, wie der Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit einem Abrollbehälter „Gefahrgut“ ein und erklärte, dass auch der in die Jahre gekommene Abrollbehälter „Führung“ im kommenden Jahr ersatzbeschafft werden solle. Zudem erwähnte er die Anschaffung eines Einsatzleitwagens und mehrerer Logistikfahrzeuge für die Feuerwehren der Gesamtstadt.

Seitens des Kreisfeuerwehrverbandes konnten zwei Mitglieder von Kreisbrandmeister Andreas Narr geehrt werden. Für 20 Jahre Robert Vogtherr, für 40 Jahre Stefan Schmitt