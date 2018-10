Führung zu den Stolpersteinen

Die nächste Stadtführung am Freitag, 5. Oktober widmet sich den Tuttlinger Stolpersteinen. Diese erinnern an Tuttlinger, die während der NS-Diktatur verschleppt und ermordet wurden.

Stadtführerin Elke Mattes ist selbst in dieser Zeit in Tuttlingen aufgewachsen. Bei einem Spaziergang wird es einen Rückblick in die Zeit des Nationalsozialismus‘ geben. Gespickt mit Erinnerungen aus der Kindheit. Und mit den Stolpersteinen mit Informationen zu den dazugehörigen Familien.