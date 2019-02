Führung durchKLS Martin Group

In der Führungsreihe „Medizintechnik erleben“ zu Tuttlingens wichtigstem Wirtschaftszweig öffnet die KLS Martin Group am Dienstag, 12. März, ihre Türen. Die Teilnehmer können um 16 Uhr bei einem Rundgang durch das neue Besucherzentrum die Produktvielfalt und die Geschichte der KLS Martin Group kennenlernen.

Es gibt Einblicke in die Welt der chirurgischen Instrumente und OP-Leuchten, moderner Laser- und Hochfrequenzchirurgie-Geräte sowie der Einsatzmöglichkeiten von Implantaten im Gesicht. Bei Workshops dürfen die Teilnehmer selbst Hand anlegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen unter Telefon 07461 99-340 oder per E-Mail an touristik@tuttlingen.de.