Förderkreis Ringen plant Ausfahrt zur Junioren-EM

Der Förderkreis Ringen Schwarzwald-Alb-Bodensee wird circa 1000 Euro an 21 junge Sportler und eine Mannschaft ausschütten, die 2016 auf deutschen Meisterschaften eine Medaille holten. Die Übergabe soll bei Mannschaftskämpfen erfolgen.

Wie Vorsitzender Frank King (Schramberg) bei der Hauptversammlung in der Festhalle Tennenbronn unterstrich, soll dies einerseits eine Anerkennung für die sportlich erbrachte Leistung, andererseits für andere Athleten Ansporn sein, weiter an sich zu arbeiten, um auch so weit zu kommen.

Insgesamt erlebte der Förderkreis ein ruhiges Jahr 2015/2016. Grund war, dass die geplante Frankreich-Fahrt nach Dijon mit Vergleichskampf und Freizeit mangels Interesse nicht zustande kam. Nur zwei Vereine hätten Jugendringer hierzu gemeldet. Schriftführer Patrick Kupferschmid (Dürbheim) bedauerte, dass sich der Förderkreis-Vorstand sehr viel Mühe mache, um den Jugendlichen etwas zu bieten. Es kämen aber kaum Rückmeldungen von den Vereinen. Es müsse deshalb die Frage gestellt werden, was die Klubs überhaupt noch anspreche, so Kupferschmid.

Da im kommenden Jahr vom 27. Juni bis 2. Juli die Europameisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Dortmund stattfinden, wird eine ähnliche Aktion wie bei den Europameisterschaften der Frauen und Männer 2011 an gleicher Stätte geplant. Wie damals bietet der Förderkreis wieder eine Ausfahrt zu den Wettkämpfen gepaart mit Trainingseinheiten an. Wie King erinnerte, sei dies damals für alle Beteiligte ein unvergessliches Erlebnis gewesen, von dem heute noch geredet werde.

Sven Zehnder neuer Kassierer

Wegen des Wegzugs von Kassierer Konstantin Kern hat es unterm Jahr einen personellen Wechsel gegeben. Sven Zehnder (Hardt) erklärte sich bereit, die Kassengeschäfte bis zur nächsten Hauptversammlung zu übernehmen. Zehnder wurde bei den Neuwahlen ebenso einstimmig für zwei Amtsjahre gewählt wie Vorsitzender Frank King, Stellvertreter Berthold Stockburger (Tennenbronn), Schriftführer Patrick Kupferschmid, die Beisitzer Udo Schilling (Mühlheim) und Timo-Marcel Nagel (Tennenbronn) sowie Kassenprüferin Birgit Hepting (Villingen). Für den beruflich in China weilenden zweiten Kassenprüfer Daniel Olipitz (Hardt) wurde Klaus-Dieter Hassis (Hornberg) gewählt.

Am 31. Oktober bietet der Förderkreis für Jugendringer den Besuch im Kletterpark in Immenstaad mit elf verschiedenen Touren an. Es können bis zu 70 Personen daran teilnehmen. Der Eigenanteil je Jugendlichem beträgt fünf Euro. Ab sofort können sich interessierte Vereine bei Frank King und Berthold Stockburger melden. Der Anmeldeschluss ist der 16. Oktober. Es wird nach dem Windhund Prinzip verfahren. Einstimmig beschlossen die Versammelten, die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2017 unverändert zu lassen.

Aufgrund des guten Besuchs der Hauptversammlung soll der Termin auch künftig auf den gleichen Tag gelegt werden, an dem für Kampfrichter, Jugendtrainer und Betreuer ein Regelabend stattfindet. Aktuell hat der Förderkreis 97 Einzelmitglieder und 21 Vereine aus den Bezirken eins Südbaden und Bezirk vier Württemberg. (lh)