Fälle von Essstörungen um 150 Prozent gestiegen

Mit dem Theaterstück „Püppchen“ will das Landratsamt Tuttlingen in Kooperation mit der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie dem Staatlichen Schulamt und der Träger der Schulsozialarbeit auf Essstörungen bei Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen.

Präventiv das Thema Essstörungen an Schulen zu behandeln soll das vorrangige Ziel sein, das die Spielerinnen Sarah Gros und Monika Wieder mit ihrem Theaterstück „Püppchen“ verkörpern wollen. Als Shirin und Lena treten sie ab dem kommenden Schuljahr in den Schulen im Landkreis Tuttlingen auf.

Shirin ist der Magersucht verfallen, wiegt sich ständig, verschenkt ihr Pausenbrot, anstatt es selbst zu essen, zählt jede Kalorien, trainiert diese sofort wieder ab und ist schnell genervt, wenn jemand sie auf ihren dürren Körper anspricht. Lena hingegen erhält von ihren Eltern nur wenig Aufmerksamkeit, ist von Bulimie betroffen, stopft haufenweise Süßigkeiten in sich hinein und erbricht diese wenig später heimlich auf der Toilette wieder.

Solche typischen Situationen von Essstörungen und zeitgemäße Dialoge stellen die beiden in ihrem Theaterstück eindrucksvoll und ergreifend vor, um danach mit den Schülern über das Stück zu sprechen und sich mit dem Thema Essstörung auseinanderzusetzen.

Diese Aufführung sahen sich zahlreiche Lehrer, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen am vergangenen Dienstag im Tuttlinger Landratsamt an. Dabei war auch Sozialdezernent und der Vorsitzende der kommunalen Gesundheitskonferenz Bernd Mager, der weiß, dass „Essstörungen bei Kinder und Jugendlichen steigen“, wie er eingangs betonte und dabei von „dramatischen Entwicklungsverläufen“ und „psychischen Problemen“ sprach, die unter anderem der Pubertät verschuldet sein könnten. Er beschrieb die Aktion mit dem Theaterstück als „tolles Kooperationsprojekt“ mit der AOK und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Die Zielgruppe richte sich bei diesem Projekt vorrangig an Schüler der fünften bis siebten Klasse. Es erhoffe sich davon, dass dieses Projekt nicht nur ein „Strohfeuer“ werde, sondern etwas Nachhaltiges.

Sylvia Broschk von der Gesundheitskonferenz des Landkreises ging auf die Arten der Essstörung ein, betonte, dass beispielsweise bei der Magersucht die Gewichtsreduktion im Vordergrund stehe und dünn sein nicht dünn genug wäre, genauso ging sie auch auf die Ess-Brech-Sucht Bulimie ein und „Binge Eating“, dem Kontrollverlust über das Essverhalten.

Dirk Scherer von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg hatte als Präventionsexperte verschiedene Zahlen der AOK-Versicherten aus dem Landkreis Tuttlingen parat. Anhand einer Grafik zeigte er, dass im Landkreis zwischen 2008 und 2017 die Zahl von stationär und ambulant behandelten Fälle von Essstörungen um 150 Prozent gestiegen sei. Scherer gab dabei zu bedenken, dass es eine große Dunkelziffer geben würde. Ein starker Anstieg von Essgestörten sei im Alter von neun bis 24 Jahren festzustellen, ebenso bei den 40- bis 54-Jährigen.

Ziel des Theaterstücks „Püppchen“ soll laut Scherer unter anderem die gesundheitliche Aufklärung, die Sensibilisierung, Hilfestellung und die Vernetzung sein. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die sich im Rahmen der Auftaktveranstaltung im Landratsamt am Montag vorstellten.

Alle Infos zu diesem Theaterstück, und wie die beiden Spielerinnen für Schulklassen gebucht werden können gibt es unter www.pueppchen.info.