Experten: Medizintechnik-Verordnung schnell umsetzen

„Der Schuss ist längst unterwegs.“ So formulierte es Martin Leonhard, Bereichsleiter für Technologiemanagement beim Tuttlinger Medizintechnikhersteller Karl Storz, am Donnerstagvormittag in der Tuttlinger Stadthalle. Was er meinte: die Vorschriften der Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union, die es in den kommenden Jahren umzusetzen gilt.

Etwa 60 Teilnehmer aus der Medizintechnik-Industrie waren deshalb der Einladung des Branchenverbands Medical Mountains zum Symposium über die Verordnung gefolgt.

Markt ist leergefegt

Wie berichtet, müssen die Unternehmen dabei strengere Voraussetzungen bei der Zulassung von Medizinprodukten erfüllen. Dazu gehört auch eine umfassende Dokumentation – und diese stellt viele Unternehmen vor Probleme. „Immer wieder werde ich gefragt: Frau Steckeler, haben Sie nicht einen RA-Manager für uns“, sagte Julia Steckeler, Projektleiterin bei Medical Mountains in ihrer Begrüßung. RA steht für Regulatory Affairs, also eben jene regulatorischen Vorschriften, die erfüllt werden müssen. „Der Markt ist leergefegt“, sagte Steckeler. Sie riet dazu, in den eigenen Reihen Mitarbeiter weiterzubilden.

Zudem profitierten die Firmen in Tuttlingen und Umgebung von einem wesentlichen Umstand: „Wir sitzen hier in einem Cluster“, so Steckeler. Keine Firma sei allein mit den neuen Anforderungen, „wir können uns gegenseitig helfen“. Schließlich gehe es auch darum, weiter vorne dabei zu sein in der Medizintechnik.

Konkurrenz kommt aus den USA

Wo Deutschland in Sachen Medizintechnik global steht, legte Martin Leonhard von Karl Storz dar: „In Europa ist Deutschland der größte Medizintechnikhersteller, weltweit gesehen ist aber die USA der Platzhirsch.“ Das bedeutet auch: Europa konkurriert in Sachen Innovation vor allem mit den USA. Bislang hatte der hiesige Markt den Vorteil, vergleichsweise schnell neue Produkte zulassen zu können. Nach der neuen Verordnung werde der Prozess aber nicht nur länger dauern, „er wird auch erheblich teurer“, führte Leonhard aus. Und das heißt: Gerade Nischenprodukte werden entweder deutlich teurer verkauft werden oder ganz vom Markt verschwinden.

Für Leonhard geht damit ein starker Wandel in der Medizintechnikbranche einher. „Und zwar viel stärker als der Wandel zur E-Mobilität Einfluss auf die Automobilbranche haben wird“, glaubt Leonhard – auch wenn die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit derzeit anders gelagert sei. Er riet Medizintechnik-Firmen deshalb dazu, das eigene Geschäftsmodell zu prüfen und die neue Verordnung schnell umzusetzen. Gerade in der Tuttlinger Region sei der Wohlstand „erheblich von der Medizintechnik abhängig“.