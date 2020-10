Exhibitionist onaniert vor einer 14-Jährigen

Ein unbekannter Mann soll am Dienstag gegen 17.15 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Tuttlingen mit heruntergelassenen Hose aus seinem Auto ausgestiegen sein und vor einem 14-jährigem Mädchen onaniert haben. Die Polizei sucht dafür Zeugen. Als der Mann bemerkt habe, dass eine Frau auf den Vorfall aufmerksam geworden war, sei er zurück zu seinem Fahrzeug gegangen und davon gefahren. Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: Mitte 20, schlank, dunkler Teint, kurze, schwarze Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer Hose. Sein Auto soll blau oder schwarz, mittleren Baujahrs, und etwas länger als normal sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung war laut Polizei erfolglos. Zeugen können sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, melden.