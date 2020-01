Ex-Nendinger Ceban holt für Köllerbach einen Punkt

Der SV Wacker Burghausen steht kurz vor der Verteidigung des deutschen Meister-Titels in der Ringer-Bundesliga. Die Bayern setzten sich im ersten Finale beim KSV Köllerbach 15:13 durch.

Beide Mannshcaften entschieden je fünf Kämpfe auf der Matte zu ihren Gunsten. Wähend Burghausen in den unteren Gewichtsklassen dominiert, war Köllerbach in den schwerern Gewichtsklassen stärker. Der langjährige Nendinger ASV-Ringer Nicolai Ceban steuerte einen Punkt für Köllerbach bei. Ceban besiegte in der 98-kg-Freistilklasse Erik Thiele knapp mit 2:1-Wertungspunkten.

Der Rückkampf findet am 1. Februar um 19.30 Uhr in der Sportparkhalle in Burghausen statt.

Der Kampfverlauf, Köllerbach erstgenannt: 57 kg F: Giovanni Comparetto – Ahmet Peker 0:4 (SN). Stand: 0:4. - 130 kg G: Heiki Nabi – Ramsin Azizsir 2:0 (PS 4:0). Stand: 2:4. - Steven Ecker – Andreas Maier 0:3 (PN 0:9). Stand: 2:7. - 98 kg Nicolai Ceban – Erik Thiele 1:0 (PS 2:1). Stand: 3:7. - 66 kg F: Valentin Seimetz – Cengizhan Erdogan 0:4 (TU 0:15). Stand: 3:11. - 86 kg G: Tarek Mohamed – Roland Schwarz 3:0 (PS 14:0). Stand: 6:11. - 71 kg G: Marc-Antonio Tugginer – Witalis Lazovski 0:2 (PN 6:9). - Stand: 6:13. - 80 kg F: Mihail Sava – Johann Steinforth 4:0 (TÜ 16:0). Stand: 10:13. - 75 kg F: Andrij Shyyka – Söner Demirtas 0:2 (PN 0:7).Stand: 10:15. - 75 kg G: Timo Badusch – Matthias Maasch 3:0 (PS 13:3). Endstand: 13:15.