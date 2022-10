Eva Karl Faltermeier reist mit den Besuchern in die Südoberpfalz

Die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier ist am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in der Angerhalle Möhringen zu Gast. Sie bringt ihr Programm „Es geht dahi“ mit.

Eva Karl Faltermeiers Blick auf bundesdeutsche Realitäten ist schonungslos ehrlich. Sie nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die Südoberpfalz der 80er, die Heimat des Nebels. Mit im Reisegepäck ist immer auch unverstellter emanzipatorischer Grant, mit dem die 38-Jährige die Belastungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt bringt, und dieser stoische Oberpfälzer Humor, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Die Mutter zweier Kinder ist gelernte Journalistin. Ihr Ziel mit Geschichten zu unterhalten führte sie über verschiedene Klippen hin zum absoluten Abgrund: dem Kabarett, heißt es in der Vorschau weiter. Eva Karl Faltermeier ist Blogautorin, Dozentin und schreibt Kolumnen (Bayern2).