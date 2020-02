„Europa ignoriert menschliche Tragödie“

Der Beitritt Tuttlingens zur Initiative Seebrücke hat im vergangenen Jahr hohe Welllen geschlagen. Weil mit Peter Stresing auch ein AfD-Gemeinderat zustimmte, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufnehmen zu wollen, geriet die Stadt und Oberbürgermeister Michael Beck in den Fokus. Obwohl er zur Zielscheibe von Angriffen wurde, wagt der 59-Jährige einen neuen Vorstoß. Er schlägt vor, dass Kinder aus den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln nach Tuttlingen kommen könnten. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen erklärt er seine Gründe.

Guten Tag, Herr Beck. Sie haben kürzlich einen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer geschrieben. Was war der Inhalt?

Ich habe an die damalige Situation der Jesidinnen erinnert. Sie wurden vom IS als Sklavinnen gehalten, und rund 1000 von ihnen sind nach ihrer Flucht in Baden-Württemberg aufgenommen worden – und zwar außerhalb der üblichen Kontingente. Es war eine humanitäre Aktion. Nun habe ich den Vorstoß gemacht, ob es für die Kinder in den Flüchtlingslagern in der Ägäis nicht eine vergleichbare Lösung geben kann.

Sie möchten also, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche nach Baden-Württemberg – speziell nach Tuttlingen kommen?

Die Bilder, die wir alle im Fernsehen sehen, zeigen doch deutlich, was vor allem die Kinder ohne Eltern oder Verwandte erleben müssen. Abgesehen davon ist die Darstellung, dass wir jetzt auf eigene Faust runter auf die Inseln fahren und viele Flüchtlingskinder holen, etwas arg verkürzt. Das können wir ja nicht als Stadt alleine – das muss eine humanitäre Aktion unter der Federführung von Land und Bund sein. Und wenn viele Städte mitziehen – wir sind ja nicht die einzigen, die ähnliche Angebote gemacht haben – dann kommt vielleicht eine Handvoll Kinder nach Tuttlingen. Aber jedes einzelne wäre es wert. Denn die erleben momentan sicher nichts Schönes.

Warum gehen Sie diesen Schritt jetzt? Schließlich hat sich die Stadt Tuttlingen mit dem Beitritt zur Seebrücke bereits bereiterklärt, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen?

Die Zahl derer, die über das Mittelmeer flüchten, nimmt wieder zu. Im letzten Sommer hat sich dann Innenminister Horst Seehofer zwar an die Spitze einer möglichen europäischen Lösung gestellt, viel geschehen ist aber nicht. Bei uns ist daher eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Denn vor allem von Bundesseite haben wir kein Signal bekommen, dass unser Angebot angenommen wird. Von der großen Solidarität, die es braucht, ist nichts erkennbar. Nach der Entscheidung des Gemeinderats, bei der auch unser AfD-Stadtrat zugestimmt hat, hat es zwar einen kurzen Hype um mich und die AfD gegeben – mittlerweile ist das aber schon fast wieder vergessen. Die Probleme sind aber nach wie vor die selben. Und als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe, habe ich beschlossen, das Thema wieder aufzugreifen. Mir ist natürlich immer bewusst, dass wir als Kommune natürlich nicht für die Asylpolitik verantwortlich sind. Aber dem Gemeinderat und mir war es letzten Sommer wichtig, uns solidarisch zu erklären. Und das bekräftigen wir jetzt.

Ihre Haltung ist bemerkenswert. Sie haben nach dem Beitritt zur Seebrücke viel Kritik einstecken müssen und wurden zur Zielscheibe im Internet. Möglicherweise hätte nicht jeder so gehandelt und die Hilfe seiner Kommune angeboten.

Für mich ist die Tatsache, dass Europa dabei ist, die nächste menschliche Tragödie an den Außengrenzen durch Nichtstun zu ignorieren, unerträglich. Gelobt wird man für eine solche Entscheidung sicher nicht – zumindest nicht von allen. Aber man muss dennoch seine Haltung bewahren. Die Zahl der Schmähbriefe und E-Mails nimmt zu. Facebook lese ich schon gar nicht mehr. Was sich da tut, ist schon unterirdisch.

Aber es ist doch nie ein Flüchtling wegen der Seebrücken-Initiative nach Tuttlingen gekommen, oder?

Nein, kein Einziger ist nach Tuttlingen gekommen. Meines Wissens nicht einmal in eine deutsche Stadt. Deshalb haben wir das Thema ja jetzt wieder aufgegriffen. Denn der Beitritt zur Seebrücke war zum einen ein politisches Signal, ein Signal der Menschlichkeit. Aber es war auch ein konkretes Angebot – nämlich dass wir für die Menschen, die bei uns ankommen, Verantwortung übernehmen. So, wie wir das auch 2015 und 2016 getan haben: Wir haben die Flüchtlinge untergebracht und gemeinsam mit sehr vielen Ehrenamtlichen auch aktiv beim Erlernen der Sprache und bei der Arbeitssuche unterstützt – und zwar unabhängig vom Asylstatus.

Sie haben vorgeschlagen, dass Mutpol sich um die Kinder kümmern könnte?

Wichtig ist, dass die Kinder auch kompetent begleitet und betreut werden. Deshalb habe ich mit Dieter Meyer von Mutpol Kontakt aufgenommen. Mutpol hat schließlich viel Erfahrung in der Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Und Dieter Meyer hat schon zugesagt. So können wir wenigstens ein paar Kinder aus einer unerträglichen Situation holen, die sie sonst für ihr ganzes Leben negativ vorzeichnet. Ich weiß natürlich auch, dass ich alleine die Welt nicht ändern kann. Aber wenn jeder ein bisschen was macht, dann wird die Welt dadurch zumindest nicht schlechter. Und um diese kleinen aber deutlichen Zeichen geht es. Insofern ist die Entscheidung, Kinder nach Tuttlingen holen zu wollen, nichts Besonderes. Sie ist nur die Fortführung dessen, was der Gemeinderat beschlossen hat.