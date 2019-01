EU-Verteidiger in „blau-gelben Kampfanzügen“

Mit ihrem Neujahrsempfang in der Tuttlinger Stadthalle ist der FDP-Kreisverband am Mittwoch in das neue Jahr – mit Kommunal- und Europawahl am 26. Mai – gestartet. Die Liberalen machten deutlich, dass sie sich engagiert um die Stimmen der Wähler bemühen wollen.

Bevor Hauptredner Andreas Glück, Landtagsabgeordneter der FDP/DVP-Fraktion und Spitzenkandidat der baden-württembergischen Liberalen für die Europawahl, die Bühne betrat, hatte der Kreisvorsitzende Hans-Peter Bensch die gute Entwicklung seiner Partei hervorgehoben. „Es freut mich, dass wir bei der Sonntagsfrage stabile Umfragewerte von neun bis zehn Prozent erhalten.“ Vor zwei Jahren sei die FDP nur bei drei Prozent gelandet. „Einige wollten schon das Totenglöckchen läuten“, sagte Bensch.

Die EU als „Garant für Wohlstand, Freiheit und Frieden“

Zwar müsse man nach den Wahlen im Mai mit „linken und rechten Populisten“ auch auf Kreisebene rechnen. Alle demokratischen Parteien sollten aber gemeinsam aufpassen, dass Populisten nicht auch die Kommunalpolitik unterminieren, sagte Bensch. Er rief seine Parteifreunde dazu auf, „den blau-gelben Kampfanzug anzuziehen und für mehr Liberalität im Land zu streiten.“

Eine ähnlich – militärische – Pose nahm auch Andreas Glück ein. Er bezeichnete sich selbst als „EU-Verteidiger und EU-Optimierer.“ Eine Aussage des belgischen Europa-Abgeordneten Guy Verhofstadt, die EU werde sich ändern müssen oder sterben, habe ihn bestärkt, zu kandidieren. Schließlich sei die EU der größte Garant dafür, dass auch seine Kinder in Wohlstand, Freiheit und Frieden leben könnten, meinte Glück.

Aus Sicht des 43-Jährigen würde die EU zu schlecht bewertet: „Europa ist besser als der Ruf.“ Bei positiven Entscheidungen würden sich die nationalen Politiker gerne auf die Schulter klopfen. „Wenn es schlecht läuft, wird reflexartig der Schwarze Peter nach Brüssel geschoben“, sagte Glück und führte die Diskussion um die CO2-Grenzwerte an.

„Man kann nicht eine EU-Regel übernehmen, selbst ungünstig messen und dann die EU-Grenzwerte als zu hart bezeichnen“, sagte Glück und zog als weiteres Beispiel für die Fehl-Interpretation von EU-Vorgaben die Datenschutzgrundverordnung heran. „Zeigen Sie mit dem Finger nicht auf Brüssel, sondern auf Berlin.“

Beck: „Demokratische Parteien müssen zusammenstehen“

Glück forderte, dass sich die EU um die „großen, wichtigen Dinge“ – beispielsweise im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik – kümmern müsse. Die Militärausgaben aller EU-Staaten wären eineinhalb Mal so hoch wie die der USA. Dennoch sei man nicht in der Lage, das Territorium zu schützen und wäre darauf angewiesen, dass die Vereinigten Staaten im Baltikum Soldaten stationiert hätten.

Der Landtagsabgeordnete sprach sich für einen fairen Steuerwettbewerb in und unter den Ländern, ein gemeinsames Asylrecht mit vergleichbaren Leistungen und ein Einwanderungsgesetz aus. Der Schengenraum ohne Grenzen habe mehr Vor- als Nachteile. „Wenn man die Grenzen innen abschafft, müssen die äußeren Grenzen sicher sein. Wir müssen kontrollieren, wer in die EU kommt und wer geht“, sagte Glück.

Landrat Stefan Bär und Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck hoben die Bedeutung Europas hervor. Bär erhofft sich bei der Wahl ein klares Bekenntnis zur europäischen Idee und forderte, darüber zu reden, was Europa den Menschen bringt. Die Landwirtschaft im Kreis würde aus Brüssel zehn Millionen an Fördermitteln erhalten. „Europa ist wichtig. Wenn man die nationalen Egoismen jenseits des Atlantiks und des Ärmelkanals sieht, kann man Angst kriegen.“ Die Menschen hätten erkannt, um was es geht. „Es geht um alles. Jetzt müssen die demokratischen Parteien zusammenstehen“, sagte Beck.