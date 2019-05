EU-Projekt Lena: Stadt zieht einen Schlussstrich

Die Lena-Ergebnisse werden am Samstag, 25. Mai, in Tuttlingen vorgestellt. Dazu gibt es eine Radsternfahrt aus allen Mitgliedsgemeinden des Landschaftsparks. Gegen 13.30 Uhr ist Treffpunkt im Tuttlinger Donaupark am Kiosk „Kischte“ beim Skaterpark. Um 14 Uhr startet die Veranstaltung.

Abfahrtszeiten Sternfahrt:

Donaueschingen: Donauzusammenfluss, 10.30 Uhr

Immendingen: Nina’s EssArt, 12.15 Uhr

Möhringen: Rathaus, 12.45 Uhr

Sigmaringen: Palmengarten, 9 Uhr

Inzigkofen: Parkkiosk beim Kloster, 9.30 Uhr

Thiergarten, 10.30 Uhr

Beuron: Fahrrad Buck, 11.30 Uhr

Fridingen: Vis à Vis, 12 Uhr

Mühlheim : Edeka, 12.45 Uhr

Mühlheim-Stetten: Kesselbach- Station: 13 Uhr

Ankunft:

Tuttlingen: Donaupark, 13.30 Uhr