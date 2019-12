EU-Parlament verlängert Frist für Medizinprodukte

Das Europäische Parlament hat am Dienstagabend die Berichtigung der Verordnung über Medizinprodukte gebilligt. Darauf weist Baden-Württembergs Europaminister Guido Wolf MdL hin.

Das bedeutet, dass für die Medizinprodukte der Klasse I, zu der insbesondere auch wiederverwertbare chirurgische Instrumente gehören, eine längere Frist gilt. Ursprünglich hätten die Instrumente nur bis zum 26. Mai 2020 ohne aufwändige Zertifizierung vertrieben werden können. Die längere Frist geht bis zum 26. Mai 2024.

Bereits Anfang Dezember hatte sich der zuständige Parlamentsausschuss nach einer entsprechenden Vorlage des Rates der EU für eine Verlängerung ausgesprochen. Die Änderung gilt nun als angenommen, da bis Dienstagabend weder von einer Fraktion, noch von der erforderlichen Zahl von Abgeordneten eine weitere Abstimmung beantragt wurde.

Die ursprüngliche Zertifizierungsfrist hätte zahlreiche medizintechnische Betriebe vor erhebliche Probleme gestellt (wir haben berichtet). Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf sagte: „Unsere Mühen und Gespräche in Brüssel haben sich gelohnt. Für unsere vielen baden-württembergischen Medizintechnikfirmen ist das eine gute Nachricht. Sie haben nun in einem wichtigen Punkt Rechts- und Planungssicherheit“. Die zu kurz bemessene Übergangsfrist wäre ein echtes Wirtschaftshemmnis geworden, so Wolf. „Es ist gut, dass die Beteiligten in Brüssel sich flexibel gezeigt und die ursprünglich viel zu kurze Frist verlängert haben.“