EU-Abgeordneter Schwab wünscht sich Unterstützung für Europawahl

„Es wird eine der wichtigsten Wahlen überhaupt“ – davon ist der Europaabgeordnete der CDU, Andreas Schwab, überzeugt. Grund genug, die Parteikollegen vor Ort schon mal einzustimmen auf das, was da kommt am 26. Mai: Europawahl.

Warum er sie für so wichtig hält? Weil er selbst zur Wahl steht, zum einen. Zum anderen, „weil es schwierig wird, nach dieser Wahl noch Mehrheiten im Parlament zu bekommen“. Das führte Schwab am Donnerstagabend bei einer Zusammenkunft des hiesigen CDU-Wirtschaftsrats beim Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz aus. Mehr Splittergruppen, so seine Prophezeiung, werden es ins EU-Parlament schaffen, und damit werde es noch problematischer, auf einen Nenner zu kommen.

„Gute Worte für Europa“

Den gut 50 Besuchern gab er deshalb auch eine Bitte mit auf den Weg: Sie mögen doch, im Rahmen des Kommunalwahlkampfes, der sie bis zum 26. Mai alle beschäftige, „auch ein paar gute Worte über Europa verlieren“. Auch angesichts der Probleme, mit denen die EU zu kämpfen habe, lohne es sich, für Europa einzustehen, glaubt Schwab. Nicht nur vom Binnenmarkt habe Deutschland enorm profitiert, man müsse Kritikern deshalb deutlich machen, „dass wir etwas Besseres als die EU in den nächsten Jahren in Europa nicht finden werden“.

Gerade für die Unternehmen, auch in der Region, lohne es sich, für den offenen Binnenmarkt zu kämpfen. „Wir können keine internen Grenzkontrollen brauchen, wenn wir den Zulieferverkehr aufrechterhalten wollen“, ist Schwab überzeugt. Grenzkontrollen auf innereuropäischer Ebene machten das System nicht besser, sondern nur langsamer. Was er im Gegenzug aber als nötig erachtet: strengere Kontrollen an den Außengrenzen, mehr Grenzschutzbeamte.

Übereinkunft in Flüchtlingsfrage?

Dazu gehört für ihn auch eine Übereinkunft mit Italien und Griechenland, an deren Häfen Bootsflüchtlinge ankommen. „Das ist nicht alleine Italiens Problem, das ist auch unser aller Problem“, sagt er. Eine gemeinsame Lösung werde bislang von osteuropäischen Ländern geblockt, Schwab hofft auf eine Einigung im Ministerrat.

Darüber hinaus treibt die Firmen vor Ort in Sachen Europa vor allem das europäische Medizinprodukterecht um. Schwab hatte sich noch vor der Veranstaltung mit Firmenvertretern aus der Region zusammengesetzt. Problematisch ist aus deren Sicht die Umsetzung der neuen Verordnung bis Mai 2020. Dabei sei deutlich geworden, dass nach der Umsetzung weniger Produkte auf dem Markt sein würden, sagte Martin Leonhard, Leiter Technologiemanagement bei Karl Storz und Sprecher der Sektion Rottweil/Tuttlingen des CDU-Wirtschaftsrats. „Der Innovationsstandort Tuttlingen verliert.“